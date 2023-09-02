男友自曝「在客運打手槍」　她一聽驚呆！過來人曝：男廁也都是痕跡

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者朱祖儀／綜合報導

每個人都有生理需求，但應該要看一下場合，避免給別人造成困擾。一名女網友透露，最近看男友手機，發現對方似乎會在公司DIY，於是隨意問了一下，沒想到對方竟坦承「曾在客運上做過」，讓她聽了相當震驚，好奇眾人看法。結果文章一出，隨即嚇壞不少網友，直呼「他生病了吧？」

原PO在Dcard發文表示，最近看男友的搜尋紀錄，發現對方似乎有在公司打過手槍，因為對方先前說過喜歡OL風格，於是她在好奇心驅使下，就問「是不是看公司女生有興趣？」不過男友否認，下秒卻坦承「有在客運上打過」，讓她覺得很奇怪。

[廣告]請繼續往下閱讀...

男友解釋，打手槍就和上廁所一樣，但她認為，應該是有遐想才會做這件事情，雙方為了此事靠得不愉快。因為她不敢問身邊的朋友的看法，只好發文求助，「想看看大家的看法？不管是男生的看法，或是在女朋友立場的看法都想看看」。

不少人看到後都傻眼，「客運打手槍也太誇張了吧！就算有遐想也不可能當場打，打手槍跟上廁所差很多，那是病態了」、「我到底看了什麼」、「這種生理需求就在私人空間處理就好，在公司或客運做都超級不妥的」、「在客運上也太誇張了吧！ 說真的，男生多少都會有需求，通常都在廁所解決」、「在客運打？？根本變態噁男」、「蠻誇張的！通常就是有看到喜歡的類型才會有遐想，但沒人會當場打」、「雖然可以理解隨時都有生理需求，可是通常會忍住吧」。

但也有網友指出，「以前在圖書館讀書，那個男廁的衛生間真的都…隔板上都是精液乾掉的痕跡」、「別大驚小怪，我公司都有專門給員工打手槍的房間了」、「我曾經尿急去某公園圖書館上廁所，站在小便抖前暢快釋放時，瞄到隔壁穿制服的高中生在打手槍」、「聽說很多人會在網咖，但我沒看過」。