消除綠癌！南投縣民移除小花蔓澤蘭收購價優　還可製防蚊薰香

▲林業保育署南投分署宣導移除小花蔓澤蘭，拔除後還能製成防蚊利器。（圖／林業署南投分署提供）

記者高堂堯／南投報導

為強化小花蔓澤蘭等外來入侵植物防治作為，林業及自然保育署南投分署、南投縣政府除持續進行拔除收購，南投縣民可享每公斤7元收購價，日前也辦理防治活動，向民眾介紹小花蔓澤蘭加工再利用、防蚊器物DIY技巧，希望官民合作消除「綠癌」。

林業署南投分署、水利署第四河川局、南投縣政府、信義鄉公所、雙龍國小師生及社區居民等於9月2日，在信義鄉雙龍吊橋接駁車停車處舉行「防治外來入侵植物小花蔓澤蘭，原生 援生 蔓不生」活動；部落學校及社區居民、孩子們當天以活潑生動的故事劇表演、深入淺出的劇情，介紹認識入侵植物小花蔓澤蘭及其防治移除方法，讓部落回復自然美麗的家園。

南投分署也與社區合作展示小花蔓澤蘭多元創新產品，包括小花蔓澤蘭植物染、手工皂、薰香、防蚊噴液等，亦提供提供100組小花蔓澤蘭薰香，讓民眾實際體驗DIY操作、了解小花蔓澤蘭拔除後的廢棄植株可加工再利用；同時邀請部落社區民眾及遊客進行趣味性拔蔓比賽，現場共移除14O公斤。

南投分署長李政賢表示，小花蔓澤蘭在每年8、9月開花前是最佳移除時節，民眾如有發現其蹤跡，請連根拔起，並放在塑膠袋內，不要隨便棄置，以免植株萌芽再生；該分署設置有小花蔓澤蘭、香澤蘭全年收購點，分別位於南投縣（分署土城分站、埔里工作站、水里工作站、丹大工作站） 、彰化縣（分署田中分站）、雲林縣（分署林內分站）境內，每週一上午9：00至11：30辦理收購，每公斤5元；設籍南投縣者只要檢具身分證證明，又可領取縣政府加碼每公斤2元。