老夫妻辛苦繳20年房貸　唯一房子卻被「兒子偷偷賣掉」趕出家門

▲老夫妻辛苦一輩子拚來的房子，竟然被兒子擅自賣掉。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe）

記者李振慧／綜合報導

美國加州一對老夫妻辛苦買下房子並且繳了20年房貸，近來發現房子竟然被兒子偷偷賣掉，還遭到新屋主驅離，讓他們非常震驚，無法理解親生兒子為什麼會對他們做出這種事。

男子伊斯梅爾(Ismael Ramirez)與妻子安吉莉塔(Angelita Ramirez)2003年買下這棟位於弗雷斯諾(Fresno)的房子，英語不好的他們當時是在兒子拉米雷斯(Jesus Ramirez)的幫忙下才順利完成購屋，但是合約上房子所有人只有填寫兒子的名字。

伊斯梅爾表示，他們當時有向兒子詢問這件事，可是卻遭兒子欺騙，「他當時告訴我們，他詢問過後確認沒有必要放上我們的名字，我們只好想說，好吧，誰叫我們不懂英語」。

手頭不寬裕的伊斯梅爾與妻子，每個月都定期繳交美元700元（約台幣2.2萬元）房貸，卻於今年4月突然收到被驅逐通知，才發現兒子竟然偷偷把房子賣給一名女子，而新屋主要求他們立刻搬出這棟房子。

伊斯梅爾表示，由於房子合法登記在兒子名下，所以他們無法獲得任何律師幫助，「我們感覺好像天要垮下來了，特別是我不良於行，妻子也罹患憂鬱症和高血壓，兒子明明知道房子是我們的，他為什麼要這樣做」。

這對夫妻還透露，自從他們接到被驅逐通知後，已經長達5個月沒有兒子的消息，只能暫時借住在女兒家。親友後來幫忙他們在GoFundMe網站上成立募款活動，希望大眾能伸出援手，目前已成功獲得美元37,787元（約台幣120萬元）善款。