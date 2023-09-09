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小三要生兒子…荒唐夫想結紥換妻成全　還扯：一周只一次

▲▼男女,情侶,愛情,分手,感情,男友,女友,兩性（圖／取自免費圖庫pixabay)

▲小三對老公討「想要兒子」，遭正宮發現，老公卻求妻子讓他與小三繼續在一起，妻子傻眼又無奈提告。（圖／取自免費圖庫pixabay)

記者蔡怡萍／新竹報導

一名韓姓男子與李姓小三愛得甜蜜，狂喊對方「老公、寶貝」之外，小三還向他嬌喊「想要兒子」，沒想到姦情遭妻子發現後，韓男為了小三甘願放低姿態哀求「讓我們在一起、我去結紮，不用擔心有小孩」、「固定每個禮拜一次」，妻子又傻眼又火大，提告2人求償百萬，法院審酌情況後，判妻子獲賠10萬。

根據判決，韓男與妻子婚後育有3名孩子，而韓男在外認識了李姓女子，竟不顧已婚身分與對方墜入愛河，多次幽會互訴情意，妻子偶然間發現韓男手機中的不堪對話，包含向小三李女溫柔耳語「愛你老婆、抱著妳超幸福，好想每天在一起」，小三還撒嬌說「如果我們有一個好嗎？我想要兒子」。

妻子氣炸質問韓男時，韓男非但不狡辯、不解釋、不認錯，還向妻子請求「那妳讓我跟她在一起，我去結紮，這樣妳就不會擔心（我和李女）有小孩」、「她只是希望我能陪她一些時間而已」，妻子傻眼反問「你覺得有可能嗎」，韓竟回答「我覺得不可能，反正固定一個禮拜一次，要多也不可能」、「妳不要想太多了，我跟妳講，她如果超過破壞這個家，我就不會跟她在一起」。

眼見韓男不否認偷吃，甚至直白要求要跟小三繼續交往，荒謬言論讓妻子憤而提告，向2人求償100萬。

法官檢視雙方對話，顯然有男女間親暱之情，充滿示愛之言談，超乎普通朋友交往，審酌妻子擔任保險行銷主任，韓男為公司負責人，兩造經濟與侵害程度等，認為連帶賠償撫慰金應為10萬元較合理，全案仍可上訴。

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