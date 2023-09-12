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無障礙計程車「跳表收費+300」！身障者嘆搭不起　消基會籲常態補助

▲▼面對老人及身障者出門難，消基會籲呼籲政府，常態編列交通補助且全台一致。（圖／消基會提供）

▲面對老人及身障者出門難，消基會籲呼籲政府，常態編列交通補助且全台一致。（圖／消基會提供）

記者許敏溶／台北報導

台灣已邁入高齡化社會，但交通環境仍對高齡者或是身心障礙者不夠友善。消基會今（12日）建議行政院，比照現補助各縣市通勤民眾交通月票方式，每年編列預算適當補助無障礙計程車，各縣市政府也能以類交通月票，增加敬老、愛心卡使用點數方式，提供行動不便民眾能折抵車資搭乘無障礙計程車，達到全民交通平權的目標。

台灣已是高齡化社會，2025年將步入超高齡社會。消基會今天召開記者會，指陸續接獲民眾申訴，抱怨需要無障礙交通服務時，預約不到政府補助的復康巴士、長照專車及無障礙計程車，多元無障礙通用計程車雖可預約，但除跳表收費外還須加價300元，導致有常態性交通需求的行動不便民眾難以負擔。

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根據消基會資料，目前計程車業者成立敬老愛心車隊，供各地方政府敬老、愛心及博愛卡等刷卡折抵使用，依各縣市補助辦法折抵車資，台北市每趟次最高扣點補助65元、台中市補助85元；桃園市車資100元以下補助36元，車資101元以上補助72元；高雄市車資100元以下補助36元，車資101元至200元補助54元，車資201元以上補助72元，非六都的南投縣補助85元、台東縣車資100元以下補助36元，車資101元以上補助72元。

若要實際照顧行動不便民眾，消基會建議行政院，依據目前三年二百億元補助各縣市通勤民眾交通月票方式，每年編列預算適當補助無障礙計程車，以增加運能並不加價服務。而各縣市政府也能以類交通月票，透過增加敬老、愛心卡使用點數方式，提供行動不便民眾能折抵車資搭乘無障礙計程車，減輕其交通負擔，達到全民交通平權的目標。

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