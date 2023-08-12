　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

北市再爆爛尾樓！消基會籲修法：信託價金按比例退還消費者

▲▼嘉源建設的北投「泊山妍」變成爛尾樓。（圖／翻攝自泊山妍臉書）

▲北市府證實，嘉源建設的北投「泊山妍」無法依約完工。（圖／翻攝自泊山妍臉書）

記者許敏溶／台北報導

台北市政府在7月底證實，嘉源建設兩處都更工程都無法依約完工，超過4千萬的建案信託價金也被保留。消基會今（12日）指出，信託價金現主要用於建案的建屋開銷，發生爛尾樓事件時，消費者並無法拿到，呼籲內政部亡羊補牢，一旦不幸建商無法依約完工或交屋，將信託價金按比例退還給消費者。

北市府地政局7月底證實，嘉源建設的北投「泊山妍」、大同區「嘉源埕驛」兩處都更工程，都無法依約完工。瑞興商銀也公告嘉源建這二筆預售建案無法依約定完工，而目前建案價金信託專戶內承購戶所繳價金4265萬709元已全數保留，不再給予嘉源建設動用。

[廣告]請繼續往下閱讀...

消基會指出，根據經濟部商業司登記資料，嘉源建設資本總額僅7500萬元，卻連續開發「泊山妍」、「嘉源埕驛」2處建案，合計總銷達13億元，根本是「小孩開大車」。另該公司為迎合政府規範，申辦建案價金信託專戶，也辦理建築工程履歷，但依然無法全面保障消費者身家財產權益，讓消費者承擔財產的損失。

消基會表示，建案價金信託專戶，是為確保價金專用於該建案的建屋開銷（工程款交付、繳納各項稅費及工程所需費用），避免遭賣方挪為他用。很多消費者誤以為發生爛尾樓事件時，可從價金信託專戶全數取回原本所付購屋款，實際上根據現有定型化契約規定，價金信託委託人是賣方（即建商或合建方）而非買方（消費者）。

因此，消基會建議內政部應亡羊補牢，將信託擔保的委託人改為「買方」，一旦不幸建商無法依約完工或交屋，這筆價金信託的剩餘財產即可按比例完全退給所有承購戶（消費者），不會也不應再將其他中下游廠商的賠償（如管理銷售、廣告行銷、建築師、設計費等費用）一併列入受償分配，使消費者能夠退回的價金大幅縮水，造成消費者實質的損害。

針對一再爆發的爛尾樓事件，消基會也提出長期建議，包括參考德法規定，制定建築業開發（或預售）條例，預售屋應經事先許可制，始得銷售，另對建商基本資格條件、建築合理規劃、可行財務計畫等進行審查，再允許進行建築業開發，減少爛尾樓事件發生的可能性。

ET快訊
李玟「生前痛罵二姊音檔」疑瘋傳！　她發聲明不忍了
離家僅5分鐘！　34歲男騎車撞樹慘死
梁朝偉爆「秘戀小36歲女偶像」！　女方身分曝
Selina挺大肚登場　「爸媽真實反應」全被拍！妹：鐵粉無誤
野火增至67死！　夏威夷「史上最慘天災」
陶朱隱園只賣1戶　他問「蓋來幹嘛？」網揭沒人買原因

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

去一趟韓國「當地女生真的不瘦」路上1畫面驚呆她！網曝2關鍵

快儲水！彰化芬園社口村　8／14停水22小時...影響634戶　

月底中元節！教長不抓鬼　推薦這三處「探索世上有無鬼怪」

小網紅為拍抖音「偷拿列車廣播耍寶」　真正列車長現身！結果出爐

北市再爆爛尾樓！消基會籲修法：信託價金按比例退還消費者

十二星座「周末運勢」提醒　魔羯水瓶戀愛運佳、獅子座谷底翻揚

飛安宣導首推「實境解謎」　9／17前破關抽機票！5大主題曝

首度曝光！玉山台灣黑熊群擴大　母熊帶3幼熊入鏡…覓食畫面超可愛

改富邦聯名卡！好市多折抵「1新規則曝光」　會員傻眼

快訊／「朵拉」跨境成8號颱！秒變「中颱」　最新路徑曝

虎尾最後一隻水耕牛退休　到安養中心「衝池塘打滾」

阿金躺媽懷裡「吐舌白眼」　主人含淚道別下秒神反轉

男友要女友跟著唸同樣的話！　她聽「草什麼色」自信回：綠色

S.H.E合體了！Selina挺8月孕肚哭了　Hebe口袋放衛生紙「姐妹值得託付」

凌晨3點見黑衣女路中爬　男嚇壞！背後原因惹鼻酸

女研究生與網友相約遊高雄　他沒現身還傳血腥照恐嚇！

豪雨炸挪威！水壩「閘門失靈」洪水灌社區 房屋被沖走

夏威夷野火至少53人喪命！拜登宣布重大災難　居民：像世界末日

金門查獲49公斤螺螄粉　2個月已攔截1.7公噸！

違建超大新廟「2罰、4停工不怕」　宜蘭縣府強拆...信徒跪求別動手

去一趟韓國「當地女生真的不瘦」路上1畫面驚呆她！網曝2關鍵

快儲水！彰化芬園社口村　8／14停水22小時...影響634戶　

月底中元節！教長不抓鬼　推薦這三處「探索世上有無鬼怪」

小網紅為拍抖音「偷拿列車廣播耍寶」　真正列車長現身！結果出爐

北市再爆爛尾樓！消基會籲修法：信託價金按比例退還消費者

十二星座「周末運勢」提醒　魔羯水瓶戀愛運佳、獅子座谷底翻揚

飛安宣導首推「實境解謎」　9／17前破關抽機票！5大主題曝

首度曝光！玉山台灣黑熊群擴大　母熊帶3幼熊入鏡…覓食畫面超可愛

改富邦聯名卡！好市多折抵「1新規則曝光」　會員傻眼

快訊／「朵拉」跨境成8號颱！秒變「中颱」　最新路徑曝

80%韓粉挺侯友宜！　挑大師：最後20%需要韓國瑜大聲疾呼

去一趟韓國「當地女生真的不瘦」路上1畫面驚呆她！網曝2關鍵

壽山淪機車族耍帥熱點！4特技猴騎車還挑釁警察　結局沒讓人失望

夏威夷野火「跳海逃生」畫面曝！濃煙大浪中求援　海防隊救回17人

快儲水！彰化芬園社口村　8／14停水22小時...影響634戶　

李玟「生前痛罵二姊音檔」疑瘋傳：一分錢沒給過！她發聲明不忍了

米可白怒揭他「利用受虐小黑募款」卻送狗去等死！　3圖籲受害者報警

石油供緊趨緊！國際油價連漲7周　創一年最長上漲紀錄

美17歲籃球新星疑「心臟驟停」猝逝　祖父悲痛：他原本能打NBA

大谷翔平為什麼不結婚？　前隊友發表看法：他只有一個目標

牙結石上有笑臉出沒！　下一秒全部粉碎爽度100%

生活熱門新聞

今年鬼月非常兇！命理師點名3星座個性不改易出事

電費漲7萬　他抓吃電怪獸讓台電道歉

改富邦聯名卡！好市多折抵「1新規則曝光」

「一周規定愛愛3次」沒達標...老公暴怒！妻喊壓力大

短髮妹脫褲蹲坐水溝蓋！他目睹愣住

男友2年前求助感情問題　現況曝光

台灣寺廟比日韓醜？網推這些東西拖累

「朵拉」跨境成8號颱！秒變「中颱」　最新路徑曝

「朵拉」今午成8號颱！雙颱最新動向曝　下周4天防劇烈雷雨

一堆吃到飽餐廳限90分　他怨：像趕車

LINE「隱藏1功能驚呆」　一票人喊超愛！

北部女感染食腦變形蟲亡！親水設施停業消毒

馬傑森前女友「被讚比林襄正」　本人首發聲！

大雷雨彈炸7天　第8號颱風Dora今納編

更多熱門

相關新聞

史上第一遭！　北市2案實登加註「無法依約完工」

史上第一遭！　北市2案實登加註「無法依約完工」

近期嘉源建設於北投區「泊山妍」、大同區「嘉源埕驛」等2宗預售案，因無法依約完工，遭台北市地政局在預售屋實價上註明警示「無法依約完工」，並提供銀行公告連結，提醒消費者注意。同時，這也是公部門首度針對個案狀況，在實登紀錄上留下備註。

好市多毒莓果補償挨批　消基會提團訟「請求3倍懲罰性賠償」

好市多毒莓果補償挨批　消基會提團訟「請求3倍懲罰性賠償」

陸「保交樓」滿周年　仍有爛尾樓停工

陸「保交樓」滿周年　仍有爛尾樓停工

政大女學生遭冷氣機砸死　消基會籲：加強冷氣施工安全規劃

政大女學生遭冷氣機砸死　消基會籲：加強冷氣施工安全規劃

4成掃地機器人不合格！標檢局抽檢1件品質違規「勒令限期回收」

4成掃地機器人不合格！標檢局抽檢1件品質違規「勒令限期回收」

關鍵字：

爛尾樓消基會信託價金優先受償權

讀者迴響

熱門新聞

11大媽堅持水上跳廣場舞較美！10秒後全被沖走7死

慎入！夏威夷煉獄民眾逃生被迫棄屍

獸父性侵19歲女兒！精液衛生紙成鐵證

台男泰國喝孟婆湯醒來在緬甸　返台已癱瘓

楊洋遭爆被王楚然「威脅散佈私密照」

23歲重機騎士遭撞身首分離亡！女駕駛落跑：想早點回家

今年鬼月非常兇！命理師點名3星座個性不改易出事

無照夜衝被抓　大學生哭求警放過

電費漲7萬　他抓吃電怪獸讓台電道歉

改富邦聯名卡！好市多折抵「1新規則曝光」

「一周規定愛愛3次」沒達標...老公暴怒！妻喊壓力大

短髮妹脫褲蹲坐水溝蓋！他目睹愣住

男友2年前求助感情問題　現況曝光

開國道突暴雨「可打雙黃燈」？交通部答案曝

真的掰了！花旗宣布「刪除粉絲團」

更多

最夯影音

更多
虎尾最後一隻水耕牛退休　到安養中心「衝池塘打滾」

虎尾最後一隻水耕牛退休　到安養中心「衝池塘打滾」
阿金躺媽懷裡「吐舌白眼」　主人含淚道別下秒神反轉

阿金躺媽懷裡「吐舌白眼」　主人含淚道別下秒神反轉

男友要女友跟著唸同樣的話！　她聽「草什麼色」自信回：綠色

男友要女友跟著唸同樣的話！　她聽「草什麼色」自信回：綠色

S.H.E合體了！Selina挺8月孕肚哭了　Hebe口袋放衛生紙「姐妹值得託付」

S.H.E合體了！Selina挺8月孕肚哭了　Hebe口袋放衛生紙「姐妹值得託付」

凌晨3點見黑衣女路中爬　男嚇壞！背後原因惹鼻酸

凌晨3點見黑衣女路中爬　男嚇壞！背後原因惹鼻酸

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面