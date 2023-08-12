北市再爆爛尾樓！消基會籲修法：信託價金按比例退還消費者

▲北市府證實，嘉源建設的北投「泊山妍」無法依約完工。（圖／翻攝自泊山妍臉書）

記者許敏溶／台北報導

台北市政府在7月底證實，嘉源建設兩處都更工程都無法依約完工，超過4千萬的建案信託價金也被保留。消基會今（12日）指出，信託價金現主要用於建案的建屋開銷，發生爛尾樓事件時，消費者並無法拿到，呼籲內政部亡羊補牢，一旦不幸建商無法依約完工或交屋，將信託價金按比例退還給消費者。

北市府地政局7月底證實，嘉源建設的北投「泊山妍」、大同區「嘉源埕驛」兩處都更工程，都無法依約完工。瑞興商銀也公告嘉源建這二筆預售建案無法依約定完工，而目前建案價金信託專戶內承購戶所繳價金4265萬709元已全數保留，不再給予嘉源建設動用。

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消基會指出，根據經濟部商業司登記資料，嘉源建設資本總額僅7500萬元，卻連續開發「泊山妍」、「嘉源埕驛」2處建案，合計總銷達13億元，根本是「小孩開大車」。另該公司為迎合政府規範，申辦建案價金信託專戶，也辦理建築工程履歷，但依然無法全面保障消費者身家財產權益，讓消費者承擔財產的損失。

消基會表示，建案價金信託專戶，是為確保價金專用於該建案的建屋開銷（工程款交付、繳納各項稅費及工程所需費用），避免遭賣方挪為他用。很多消費者誤以為發生爛尾樓事件時，可從價金信託專戶全數取回原本所付購屋款，實際上根據現有定型化契約規定，價金信託委託人是賣方（即建商或合建方）而非買方（消費者）。

因此，消基會建議內政部應亡羊補牢，將信託擔保的委託人改為「買方」，一旦不幸建商無法依約完工或交屋，這筆價金信託的剩餘財產即可按比例完全退給所有承購戶（消費者），不會也不應再將其他中下游廠商的賠償（如管理銷售、廣告行銷、建築師、設計費等費用）一併列入受償分配，使消費者能夠退回的價金大幅縮水，造成消費者實質的損害。

針對一再爆發的爛尾樓事件，消基會也提出長期建議，包括參考德法規定，制定建築業開發（或預售）條例，預售屋應經事先許可制，始得銷售，另對建商基本資格條件、建築合理規劃、可行財務計畫等進行審查，再允許進行建築業開發，減少爛尾樓事件發生的可能性。