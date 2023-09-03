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大陸 大陸焦點 特派現場

70歲老伯衝火場變「黑面雕像」　手臂皮膚被燒掉一大塊

▲▼70歲老伯救火後全身被熏黑。（圖／翻攝自南通交通廣播）

▲70歲老伯救火後全身被熏黑。（圖／翻攝自南通交通廣播）

記者林郁婷／綜合報導

江蘇南通一名70歲社區警衛遇失火，第一時間衝進火場滅火救人，火勢撲滅後他也被消防員解救，整張臉和其他露在外面的皮膚都被熏黑，手臂皮膚也燒傷料落一大塊，看起來就像是一尊「黑面雕像」，送醫急救後，目前傷勢穩定，只有輕度吸入性損傷。

據《南通交通廣播》報導，老伯名叫張家漢，當時早上8點正在值勤，得知某棟樓的5樓失火，立刻拿起滅火器衝進火場，完全不顧現場濃煙密布，空氣中瀰漫塑膠燃燒後的焦臭味，進去後眼睛也被熏得睜不開，濃煙灌進鼻腔，讓他幾乎無法呼吸。

張老伯持續滅火，然而火勢越來越大，就在他以為要死在裡面的時候，消防員及時趕到，將火勢撲滅後也把他救了出去，從火場出來的他整個人都被熏成黑色，手臂和手掌多處燒傷。

▲▼70歲老伯救火後全身被熏黑。（圖／翻攝自南通交通廣播）

▲火勢撲滅後的慘狀。（圖／翻攝自南通交通廣播）

事後張老伯回憶火場內清況表示，當時感覺自己呼吸困難，手臂及雙手都有刺痛感，頭皮也越來越緊，「心想這條命今天估計要交代在這了」，幸好順利獲救。

南通市第一人民醫院燒傷科主任醫生項鐵指出，張老伯目前狀況穩定，「雙上肢、面頸部8%的體表面積火焰燒傷，輕度吸入性損傷」，已經先進行清創包紮處理，後續將觀察病情變化，並考慮做植皮手術。

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