陸60歲以上「失能＋半失能」老人4400萬人　長照護理還缺550萬人

▲陝西渭南地區舉行的養老護理員職業技能比賽。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

根據中國老齡科學研究中心數據顯示，截至2022年底，大陸60歲及以上老年人達2.8億，其中，需要不同程度醫療護理和長照服務的失能、半失能老人約4400萬人。不過，另一項數據顯示，大陸社會上對養老護理員的需求達600萬名，遺憾的是，相關從業人員只有50萬名，專業人才需求明顯存在大量缺口。

據了解，大陸自2016年開始實施長期護理保險試點行動，7年間已逐步擴及49座城市。長期護理保險制度代表著以長期處於失能狀態的參保人群為保障對象，重點保障重度失能人員基本生活照料和相關醫療護理等所需的費用。

截至2022年底，195萬人獲得長期護理險保障，同時，試點地區服務機構總數達7600間，是開始執行時的4倍，負責照護工作的專業護理人員則從起初的3萬多人增加到33萬人。

不過，大陸社會對於養老照護的專業人員需求達600萬人，相關從業人員緊50萬人，缺口十分巨大。對此，大陸社科院經濟研究所研究員王震分析指，缺口從兩個層面來看，一個是總量的問題，社會對它的認知度或者認可度比較低，下一步要推動吸引更多的人來參與到護理工作。

王震指出，第二點就是結構上的問題，或是指護理人員的質量素質問題，「比如褥瘡的處理，比如翻身、洗澡等，都是技術活，需要一定的培訓，我們還是要加強這方面的培訓。」