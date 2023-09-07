　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸60歲以上「失能＋半失能」老人4400萬人　長照護理還缺550萬人

▲陝西渭南地區舉行的養老護理員職業技能比賽。（圖／CFP）

▲陝西渭南地區舉行的養老護理員職業技能比賽。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

根據中國老齡科學研究中心數據顯示，截至2022年底，大陸60歲及以上老年人達2.8億，其中，需要不同程度醫療護理和長照服務的失能、半失能老人約4400萬人。不過，另一項數據顯示，大陸社會上對養老護理員的需求達600萬名，遺憾的是，相關從業人員只有50萬名，專業人才需求明顯存在大量缺口。

▲陝西渭南地區舉行的養老護理員職業技能比賽。（圖／CFP）

據了解，大陸自2016年開始實施長期護理保險試點行動，7年間已逐步擴及49座城市。長期護理保險制度代表著以長期處於失能狀態的參保人群為保障對象，重點保障重度失能人員基本生活照料和相關醫療護理等所需的費用。

截至2022年底，195萬人獲得長期護理險保障，同時，試點地區服務機構總數達7600間，是開始執行時的4倍，負責照護工作的專業護理人員則從起初的3萬多人增加到33萬人。

▲陝西渭南地區舉行的養老護理員職業技能比賽。（圖／CFP）

不過，大陸社會對於養老照護的專業人員需求達600萬人，相關從業人員緊50萬人，缺口十分巨大。對此，大陸社科院經濟研究所研究員王震分析指，缺口從兩個層面來看，一個是總量的問題，社會對它的認知度或者認可度比較低，下一步要推動吸引更多的人來參與到護理工作。

王震指出，第二點就是結構上的問題，或是指護理人員的質量素質問題，「比如褥瘡的處理，比如翻身、洗澡等，都是技術活，需要一定的培訓，我們還是要加強這方面的培訓。」

ET快訊
快訊／小戴晉級8強！　下一戰可能再碰馬琳
83歲男星才當爸「3個月爆情變」！　29歲女友上法院
快訊／大雨來了！　台南3區淹水警戒
賓士爆乳媽壞身教！　逆停送2孩還嗆：被我撞剛好啦
快訊／大雷雨開轟3縣市！　連炸1小時
快訊／內壢火車站1男落軌！　自強號撞上當場死
快訊／國1自撞「車頭全爛滿地碎片」！　回堵4km
快訊／傑尼斯社長道歉！　認親舅性侵40年…哽咽卸任
Selina喜迎小腰果！　Ella、Hebe都來陪產「反應曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

超迷你「指甲可頌」4顆賣87元！網酸：吃麵包還得帶放大鏡

用員工證色誘？正妹被指獻肉體多P上位　影像流出網曝案情不單純

習近平缺席G20印度峰會　分析：對外關係脫鉤西方加速中

陸60歲以上「失能＋半失能」老人4400萬人　長照護理還缺550萬人

李強出席東協+3峰會　要求日方以負責任方式處置核處理水

陸多間銀行調降個人首購房貸利率　9／25起接受民眾調整申請

好心收留慘送命！17歲無業男「付不出1100元租金」…持刀刺死房東

違法收集個資　陸期刊資料庫「知網」被罰2.1億元

東莞台灣名品會2500人參與　宋濤：彰顯兩岸要和平發展、交流合作

陸房市政策連發　一線城市交易熱絡、二三線城市表現平淡

台中必比登豬腳店收小費　老闆親曝原因：問心無愧

八方鍋貼遭控有蛆在蠕動　業者：煎台140℃不可能有

陸黑心餐廳用「生水兌果汁」　一旁放畚箕、拖把顧客氣炸

NANA在台北！辣露全身刺青　「見熟悉粉絲」下次要再來

天兵男氣炸鍋烘大麻！ 「烤太酥」全都毀了XD

王心凌跳起「霍元甲」BATTLE　隔五年發新歌：美少女本人

上半身2度「詭異左傾」　苗栗19歲無照男自撞亡

台南透天厝「綠房子」外衣半脫！海葵威力太強　屋主出面了

柴柴啃氣球期待爆破！下秒「直接消風」汪超傻眼

許瑋甯遭傳「害怕同台吳慷仁」　拍侵犯戲留陰影..經紀人否認：沒這回事

超迷你「指甲可頌」4顆賣87元！網酸：吃麵包還得帶放大鏡

用員工證色誘？正妹被指獻肉體多P上位　影像流出網曝案情不單純

習近平缺席G20印度峰會　分析：對外關係脫鉤西方加速中

陸60歲以上「失能＋半失能」老人4400萬人　長照護理還缺550萬人

李強出席東協+3峰會　要求日方以負責任方式處置核處理水

陸多間銀行調降個人首購房貸利率　9／25起接受民眾調整申請

好心收留慘送命！17歲無業男「付不出1100元租金」…持刀刺死房東

違法收集個資　陸期刊資料庫「知網」被罰2.1億元

東莞台灣名品會2500人參與　宋濤：彰顯兩岸要和平發展、交流合作

陸房市政策連發　一線城市交易熱絡、二三線城市表現平淡

漲價還叫好！北市動物園門票喊漲　網一面倒支持：還可以貴一點

人間傑尼龜死會！BB Girls她戀大11歲男星　「曖昧2個月」改口認愛

超迷你「指甲可頌」4顆賣87元！網酸：吃麵包還得帶放大鏡

星宇航空飛進日本中部　12月1日起直飛名古屋

Google街景抓姦！人夫找路竟目睹「老婆偷情現場」　結局曝光

邀傅達仁之子談安樂死　柯文哲喊「贊成」：為何要讓病人死得很慘？

颱風夜最暖司機找到了！　為機車騎士擋風雨...交通局公開表揚

樂天桃猿電競趴！亞洲統神來開球　人氣嬌點實況主現場開台

83歲《教父》艾爾帕西諾又當爸「3個月後爆情變」　29歲女友上法院

用員工證色誘？正妹被指獻肉體多P上位　影像流出網曝案情不單純

李多慧聽到新曲愣住7秒　筠熹神救援助她秒跟上

大陸熱門新聞

男被執行死刑後無罪　國賠1理由駁回

女出門拿快遞失蹤　3個月後變白骨

陸學者讚華為Mate 60 Pro大勝蘋果

暴怒男開車撞丈母娘店鋪　竟撞死自己1歲兒

年輕妹脫光光「裸逛」五星飯店！大尺度影片流出

華為新機強勢回歸！ 「不儲備美元」任正非內部演講只強調兩個字

中國四大名陶「坭興陶」　1特質宛如開盲盒

擔心小老婆被海葵毀了！他超狂一招完美解決

OL同時打16份工3年買別墅！老闆報案揪出驚天大案

22歲妹出門拿快遞失蹤！找到「只剩白骨」　警通報死因

女網紅爆陪金主過夜！綠帽男友毀滅式爆料

中藥房喝酸梅湯成流行　年輕人養生新招

杭州靈隱寺也賣奶茶！ 招牌「脫離苦海」附帶冒「仙氣」小茶壺

陸超級迷你可頌跟「指甲」一樣大 網驚：4顆賣87元抽「智商稅」？

更多熱門

相關新聞

超高齡社會將至！　前7月建物繼承量增18%創新高

超高齡社會將至！　前7月建物繼承量增18%創新高

高齡化嚴峻，今年75歲以上人口增加8萬人，估未來幾年會上升到10萬人，2025年將進入超高齡社會。信義房屋專家表示，人口老化快速，也讓建物繼承量明顯上升，前7月移轉棟數年增18%。

「民進黨沒把老人放眼裡」　醫分析：國民黨較會辦健保與長照

「民進黨沒把老人放眼裡」　醫分析：國民黨較會辦健保與長照

老伯救完火變「雕像」　皮膚被燒傷

老伯救完火變「雕像」　皮膚被燒傷

長照機構「北市7千床僅供應8成」！照服員不夠成主因

長照機構「北市7千床僅供應8成」！照服員不夠成主因

侯友宜拋「80歲↑廢巴氏量表」　薛瑞元回應了

侯友宜拋「80歲↑廢巴氏量表」　薛瑞元回應了

關鍵字：

長照高齡老年護理失能老人

讀者迴響

熱門新聞

桃園人妻：我老公和我親媽搞上了　鹹濕對話全曝光

好萊塢「最閃夫妻檔」宣布離婚

快訊／Selina生了！

職軍睡了丈母娘！人妻再控「媽媽是慣犯」

NIKE新鞋打對折現省2千

激戰岳母「汽旅309房」過程曝　女婿：一試成主顧嗎

快訊／金鐘獎主持人揭曉！　

女遭5男輪流性侵　竟是姊夫用她抵債

海底發現「破殼詭異金蛋」　科學家傻眼

「冷氣開26度↑」以為省電！她慘噴7000電費

人夫約砲吃遍熟女學生妹　連砲友都看不下去

普丁被爆「早已死亡」

桃園岳母搞上27歲女婿！人妻爆「親媽身分」

19歲男大生自摔被撞躺對向　起身要逃命仍遭拖吊車輾死

桃園人妻爆「老公搞上岳母」　渣男身分曝光

更多

最夯影音

更多
台中必比登豬腳店收小費　老闆親曝原因：問心無愧

台中必比登豬腳店收小費　老闆親曝原因：問心無愧
八方鍋貼遭控有蛆在蠕動　業者：煎台140℃不可能有

八方鍋貼遭控有蛆在蠕動　業者：煎台140℃不可能有

陸黑心餐廳用「生水兌果汁」　一旁放畚箕、拖把顧客氣炸

陸黑心餐廳用「生水兌果汁」　一旁放畚箕、拖把顧客氣炸

NANA在台北！辣露全身刺青　「見熟悉粉絲」下次要再來

NANA在台北！辣露全身刺青　「見熟悉粉絲」下次要再來

天兵男氣炸鍋烘大麻！ 「烤太酥」全都毀了XD

天兵男氣炸鍋烘大麻！ 「烤太酥」全都毀了XD

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面