訪美將見裴洛西、麥卡錫？　侯友宜：競辦規劃中

▲侯友宜出席2025雙北世界壯年運動會STRONG WIN暖身系列活動啟動記者會。（圖／記者周宸亘攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜14日將展開訪美行程，引發各界關注，更傳出競辦執行長金溥聰也會跟著訪美，同時訪美行程會見到美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）及聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）。對此，侯友宜今（12日）受訪表示，訪美的行程由競辦規劃當中，如果規劃完成會跟大家做一個完整的說明。

侯友宜今上午出席2025雙北世界壯年運動會暖身系列活動啟動記者會。媒體問到，金溥聰是否一同前往？侯友宜回應，訪美的行程競辦都在規劃當中，如果規劃完成會跟大家做一個完整的說明。

媒體追問，訪美行程會見裴洛西或是麥卡錫嗎？侯友宜再回，競辦都在規劃當中。

另，媒體追問，近期民進黨各種挾美抗中，未來該如何維持兩岸關係？侯友宜表示，民進黨執政七年多來，國際都認為台灣是世界最危險的地方，如果民進黨一直堅持用這個路線的話，哪天不小心擦槍走火產生危機，大家沒有辦法承擔，兩岸除了要提升自我防衛能力以外，要用對話來採取互換的對抗，以及交流不要交惡，大家彼此之間能夠降低風險跟衝突。