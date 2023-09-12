　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

漏網鏡頭／賴清德談「0到22歲」政見　親要求：找手語翻譯員

▲▼賴清德國政願景發表會，手語即時翻譯。（圖／記者呂晏慈翻攝）

▲手語翻譯員在隔壁房間進行即時翻譯。（圖／記者呂晏慈翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德今（12日）親自召開第二場「國家希望工程」國政願景發表會，公布「0到22歲」政策牛肉。黨內幕僚透露，不同以往的是，在賴清德要求下，這場記者會特別邀請了手語翻譯員現場進行即時翻譯，以確保聽障者也能了解國政記者會的內容，這不僅突顯了對公義、永續的承諾，也回應聽障朋友的需求，展現他對全體台灣人民的責任感。

賴清德今天上午在民進黨中央黨部舉行記者會，直播畫面出現了手語翻譯員，吸引現場媒體的注意，原來，當賴清德在大會議室發表政見時，這位手語翻譯員就在隔壁房間，進行即時翻譯。

▲▼賴清德國政願景發表會，手語即時翻譯。（圖／記者呂晏慈翻攝）

▲賴清德國政願景發表會直播畫面出現手語即時翻譯。（圖／翻攝自直播畫面）

黨內幕僚表示，過去民進黨的記者會鮮少邀請手語翻譯員，通常都是公家機關才有這樣的規格，而賴清德近日主持民進黨中常會時，與會進行專案報告的身心障礙聯盟理事長牛暄文提到，許多聽障人士都相當關心國政，但由於缺乏手語翻譯員的協助，無法即時獲得政策訊息，在這樣的背景下，牛建議賴，在未來重大的國政議題發布中，應考慮提供更多支援，以解決聽障朋友的資訊不便。

黨內幕僚透露，賴清德高度重視這些建議，立即表示支持，還指示在即將推出的「國家希望工程」政見中，應針對身心障礙者的權益進行進一步的改善，以創造更平等、更友善的生活環境，因此，在未來的「國家希望工程」記者會中，都將有手語翻譯員在場，為聽障朋友提供即時的翻譯服務。

該幕僚說明，賴清德曾多次公開表達他的政治願景是，希望建立一個更加公義的社會，也多次重申「要讓年輕人能看見希望，壯年人能實踐理想，老年人能得照顧，弱勢者也能獲得幸福」，此次安排手語翻譯的小細節，也凸顯賴以身作則、對自己提出的政策負責任的態度，以及他的關懷和溫暖之心。

▲民進黨總統參選人賴清德出席「國家希望工程」國政願景發表會。（圖／記者林敬旻攝）

▲賴清德出席「國家希望工程」國政願景發表會。（圖／記者林敬旻攝）

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
飛機廁所男女「活春宮」！　空服員開門看光
錢康明自曝「遭恐嚇」要他閉嘴！再爆高虹安男友「喬事」有錄音
快訊／5支PLG、2支T1球隊組新聯盟？　籃協回應了
獨／桃園人妻爸爸說話了！「連我想要打砲她都不敢」
iPhone 15價格硬！　果粉點出「1優勢」太強：物超所值
鄰居訂做鞋櫃「包住電梯按鍵」！　一票狂酸：空間管理大師
影片曝！28歲單車騎士遭水泥車輾過　父母含淚拔管

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

選新竹市立委起手式？「柯文哲胞妹」柯美蘭悄成立粉專　民眾黨回應了

金門議員提案「民代外島加給」…官員當場傻眼！縣府將討論可行性

新北17里長拍片力挺侯友宜！　細數政績讚：是他們心目中的英雄

農業部稱巴西蛋效期120天遭打臉　王鴻薇轟：要不要吃給大家看？

錢康明自曝「遭恐嚇」要他閉嘴　再爆高虹安男友「喬事」有錄音　

打擊詐騙要靠「細緻分工」　鄭文燦：源頭管理非常重要

柯市府制定「損鄰規則」與五都相同　黃珊珊批：是非曲直不容扭曲

全文／賴清德釋「0到22歲」政策牛肉　20張簡報重點一次看

馬英九稱兩岸緊張讓年輕人不敢生　鄭文燦：這樣連結非常荒謬

民進黨：藍白家人干政「護貪大聯盟」　高虹安是「民眾黨林姿妙」

台中牛排館半年燒光4500萬　老闆反控「沒員工要聽我的」

基泰再發6千元慰問金　受災戶轟：這是汙辱！

薛之謙「高燒39度唱不下去」！　台上宣布退票：機票住宿也退

夫妻赴梅山賣養樂多溺斃車內　家屬悲慟認屍：早說過別做了

李多慧跳應援調皮手刀菲菲　玩太嗨真打中頭抱緊道歉XD

台中牛排館破產又欠薪　店面遭砸雞蛋嗆：還錢

Selina期待「乳腺跟淚腺一樣發達XD」　差點忘邀姐妹陪產…Ella：不敢相信！

台中牛排館欠款突倒閉　老闆喊：沒錢付！要搬就搬

苗栗銅鑼五福廟普渡結束　6500盤供品1分鐘全掃光

任賢齊上海開唱《對面的女孩看過來》　聽歌迷回「只有你真實」他慌了XD

選新竹市立委起手式？「柯文哲胞妹」柯美蘭悄成立粉專　民眾黨回應了

金門議員提案「民代外島加給」…官員當場傻眼！縣府將討論可行性

新北17里長拍片力挺侯友宜！　細數政績讚：是他們心目中的英雄

農業部稱巴西蛋效期120天遭打臉　王鴻薇轟：要不要吃給大家看？

錢康明自曝「遭恐嚇」要他閉嘴　再爆高虹安男友「喬事」有錄音　

打擊詐騙要靠「細緻分工」　鄭文燦：源頭管理非常重要

柯市府制定「損鄰規則」與五都相同　黃珊珊批：是非曲直不容扭曲

全文／賴清德釋「0到22歲」政策牛肉　20張簡報重點一次看

馬英九稱兩岸緊張讓年輕人不敢生　鄭文燦：這樣連結非常荒謬

民進黨：藍白家人干政「護貪大聯盟」　高虹安是「民眾黨林姿妙」

岡山版農16首案進場　定錨價掛3字頭受矚目

選新竹市立委起手式？「柯文哲胞妹」柯美蘭悄成立粉專　民眾黨回應了

金門議員提案「民代外島加給」…官員當場傻眼！縣府將討論可行性

《2分之一強》班底突宣布暫離台灣！心碎停工原因曝光：非常不好意思

1億救災款爭議落幕！　基泰低頭了：正匯入市府指定帳戶

南消「消防大隊長熊寶寶」捐贈儀式　限量品只送不賣

全達全台首座「E-HERO移動充電機器人」亮相　解決固定充電樁問題

海軍女士官長開車猛撞！籃球明星高中生慘死　第一視角畫面曝

加菲貓「阿曼」一中商圈走失　2正妹衝派出所嬌嗔：你壞壞

新北17里長拍片力挺侯友宜！　細數政績讚：是他們心目中的英雄

主子剃完毛照鏡子...崩潰站直 轉頭怒瞪奴才「嚇到吃手手」

政治熱門新聞

高虹安恐涉3罪！這件最重可處無期徒刑

1前提高虹安政治生涯結束　藍議員：連最挺她的都不敢碰

中選會：郭台銘連署門檻28萬9667人

新竹市民受不了高虹安？他曝這天啟動罷免

高虹安男友租百坪豪宅1間套房　律師：很奇怪！

高虹安受訪！強調「豪車事件有證據」：會還大家清白

對話曝光！基泰9／1得知「有點糟」卻未停工　議員爆：監測報告多項異常

北市府痛批基泰「說謊不打草稿」　要馮先勉停止卸責

快訊／扯！馮先勉稱「已匯1億給北市府」　竟是「匯款給基泰富邦帳戶」

返家取物限時20分鐘　大直受災戶批北市府：怕事！

北市府出包？用柯臉書直播「蔣侯世壯運」

獨／盼洗刷「民眾堂」　柯簽約舉報平台

單日最多！國軍偵獲20艘次共艦擾台

王建煊半年轉彎宣布「退選總統」

更多熱門

相關新聞

賴清德「國家希望工程」端政策　她嘆時空錯置：8年前蔡英文就提過

賴清德「國家希望工程」端政策　她嘆時空錯置：8年前蔡英文就提過

民進黨總統參選人賴清德今（12日）親自召開第二場「國家希望工程」國政願景發表會，並公布多項政策，包含最低工資法、囤房稅2.0法案，對此，時代力量立委王婉諭12日批評，還以為現在是2016年，8年前蔡英文就提過的政見。八年後，時任副總統賴清德，又提出了一模一樣的訴求。

馬英九批綠「互不隸屬」是新兩國論　朱立倫：要解決賴清德

馬英九批綠「互不隸屬」是新兩國論　朱立倫：要解決賴清德

賴清德「0到22歲」政策藍圖打破舊框架

賴清德「0到22歲」政策藍圖打破舊框架

劍指「基泰、超思」都是民進黨同一金主　國民黨嗆賴清德別再躲

劍指「基泰、超思」都是民進黨同一金主　國民黨嗆賴清德別再躲

北大來台設分校？　賴清德：沒對任何國家設限

北大來台設分校？　賴清德：沒對任何國家設限

關鍵字：

民進黨賴清德2024總統大選2024

讀者迴響

熱門新聞

完全拒絕中華民國護照　喬治亞宣布給大陸公民免簽

青青突認了「已提離婚」！

啦啦隊女神「車內親密」！

入秋「首波東北季風」要來了　降溫時間曝

告別《木曜4》1個月！陳百祥「公開新身分」正式露臉

即／高雄女衝撞3車！17歲高中生遭拖行亡

精液什麼顏色才健康？醫解答　量少≠偷吃

高虹安恐涉3罪！這件最重可處無期徒刑

他每天喝1飲品「肝臟一片白」！醫嘆：恐變肝癌

植物人遭男護士性侵產子　驚恐畫面首曝

化學槽車翻覆！腐蝕性液體外洩　駕駛送醫不治

被盜刷「打給星展客服」仍慘噴7萬！釣出一票苦主

八點檔女星約會「蜜桃臀」130分鐘

iOS 17正式版要來了　3款iPhone將無法更新

日男性侵百歲老嫗！緊急送醫仍慘死

更多

最夯影音

更多
台中牛排館半年燒光4500萬　老闆反控「沒員工要聽我的」

台中牛排館半年燒光4500萬　老闆反控「沒員工要聽我的」
基泰再發6千元慰問金　受災戶轟：這是汙辱！

基泰再發6千元慰問金　受災戶轟：這是汙辱！

薛之謙「高燒39度唱不下去」！　台上宣布退票：機票住宿也退

薛之謙「高燒39度唱不下去」！　台上宣布退票：機票住宿也退

夫妻赴梅山賣養樂多溺斃車內　家屬悲慟認屍：早說過別做了

夫妻赴梅山賣養樂多溺斃車內　家屬悲慟認屍：早說過別做了

李多慧跳應援調皮手刀菲菲　玩太嗨真打中頭抱緊道歉XD

李多慧跳應援調皮手刀菲菲　玩太嗨真打中頭抱緊道歉XD

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面