漏網鏡頭／賴清德談「0到22歲」政見　親要求：找手語翻譯員

▲手語翻譯員在隔壁房間進行即時翻譯。（圖／記者呂晏慈翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德今（12日）親自召開第二場「國家希望工程」國政願景發表會，公布「0到22歲」政策牛肉。黨內幕僚透露，不同以往的是，在賴清德要求下，這場記者會特別邀請了手語翻譯員現場進行即時翻譯，以確保聽障者也能了解國政記者會的內容，這不僅突顯了對公義、永續的承諾，也回應聽障朋友的需求，展現他對全體台灣人民的責任感。

賴清德今天上午在民進黨中央黨部舉行記者會，直播畫面出現了手語翻譯員，吸引現場媒體的注意，原來，當賴清德在大會議室發表政見時，這位手語翻譯員就在隔壁房間，進行即時翻譯。

▲賴清德國政願景發表會直播畫面出現手語即時翻譯。（圖／翻攝自直播畫面）

黨內幕僚表示，過去民進黨的記者會鮮少邀請手語翻譯員，通常都是公家機關才有這樣的規格，而賴清德近日主持民進黨中常會時，與會進行專案報告的身心障礙聯盟理事長牛暄文提到，許多聽障人士都相當關心國政，但由於缺乏手語翻譯員的協助，無法即時獲得政策訊息，在這樣的背景下，牛建議賴，在未來重大的國政議題發布中，應考慮提供更多支援，以解決聽障朋友的資訊不便。

黨內幕僚透露，賴清德高度重視這些建議，立即表示支持，還指示在即將推出的「國家希望工程」政見中，應針對身心障礙者的權益進行進一步的改善，以創造更平等、更友善的生活環境，因此，在未來的「國家希望工程」記者會中，都將有手語翻譯員在場，為聽障朋友提供即時的翻譯服務。

該幕僚說明，賴清德曾多次公開表達他的政治願景是，希望建立一個更加公義的社會，也多次重申「要讓年輕人能看見希望，壯年人能實踐理想，老年人能得照顧，弱勢者也能獲得幸福」，此次安排手語翻譯的小細節，也凸顯賴以身作則、對自己提出的政策負責任的態度，以及他的關懷和溫暖之心。

▲賴清德出席「國家希望工程」國政願景發表會。（圖／記者林敬旻攝）