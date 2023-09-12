民進黨：藍白家人干政「護貪大聯盟」　高虹安是「民眾黨林姿妙」

▲民進黨發言人張志豪。（資料照／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

前新竹市文化局長錢康明11日爆料，指市長高虹安的「好朋友」曾約他出去談市府跨年晚會，也曾約了其它人「談事情」，竹市議員劉康彥直指好朋友就是高的男友李忠庭。民進黨發言人張志豪今（12日）表示，高虹安是「民眾黨林姿妙」，藍白應該深自檢討「家人干政」，否則藍白的在野大聯盟未成，卻已組成「護貪大聯盟」。

張志豪說，高虹安因助理費案遭起訴，甚至爆發豪宅、豪車等不當利益爭議，藍白的在野大聯盟未成，卻已組成「護貪大聯盟」，前有國民黨的宜蘭縣長林姿妙，現有民眾黨高虹安，兩人不僅都是涉貪遭起訴，共同點就是好友或家人干政，一個是女兒被爆在官邸指揮官員、幫忙批公文，另一個則是疑似男友干預市政，「高虹安就是國民黨的林姿妙，林姿妙則是民眾黨的高虹安」。

張志豪指出，林姿妙可說是被司法認證「親人干政」的先例，去年8月被以偽造文書、貪污治罪條例違背職務行為收受不正利益罪、財產來源不明、特殊洗錢等罪嫌起訴，起訴書直指林姿妙女兒恣意妄為召集縣府主管進入官邸下達指令，明顯是操弄官員、介入公務、公私不分，嚴重破壞體制、敗壞官箴，國民黨總統參選人侯友宜不但對林姿妙涉貪默不作聲，甚至還跟林姿妙聯手造勢，根本是護貪挺貪，離譜至極。

對於高虹安，張志豪批評，高虹安男友李忠庭非幕僚長或府內人員，不能約談任何市長室的幕僚，但他曾約前文化局長出去談市府跨年晚會，也曾約了其他人談事情，這是「親人干政」，然而，民眾黨主席柯文哲對此視若無睹，民眾黨甚至集體靜默，對照柯文哲宣稱的「新政治」，完全衝突矛盾。

張志豪強調，地方首長應該勤政為地方帶來建設發展、帶來城市光榮感，但藍白兩黨的林姿妙及高虹安，不僅沒有能力帶領城市進步，只為了一己之私、貪圖利益，犧牲人民福祉，甚至高虹安只為個人不斷政治鬥爭，讓地方建設停擺，令人遺憾失望。