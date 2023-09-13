福建推惠台政策「鼓勵台胞購房」　他點2地雷：為救房市引入更多資金

▲福建連江海域。（圖／CFP）



記者杜冠霖／台北報導

中國12日發布福建對台示範區文件，當中提及，鼓勵台胞在福建購房置業，實施金門居民在廈門同等享受當地居民待遇。對此，民進黨團13日回應，中國近期房市非常低迷、青年失業率飆高，中國房地產都被國際認為是非常大地雷。搭配福建惠台21原則，只是想引入台灣資金救房市，兩岸之間善意交流都歡迎，但選舉時刻提出這樣措施要特別小心。

民進黨團書記長莊瑞雄表示，黨團召開好多次記者會，中共干預台灣大選手段原本是8部曲都變n部曲了，發佈示範區等惠台措施，過去也常常有，但到最後都無疾而終，中國近期房市非常低迷、青年失業率飆高，這樣的狀況下發布一些惠台措施，當然會有點錯愕。

莊瑞雄指出，中國為了救房市，許多縣市全面取消住宅限購，自己人購買力不夠，就開放台灣人去買當作惠台措施，讓人感覺老共對我們突然變好了，兩岸的善意交流都表達歡迎。但像農產品禁止輸入、團客獨漏台灣等等都不是善意行為。

至於中國對台措施部分，莊瑞雄表示，突然丟一個看似惠台措施，看起來陷阱蠻多，但兩岸之間更密切交流、善意交流都是表達歡迎，但在選舉時刻提出這樣的措施也要特別小心。

民進黨立委洪申翰表示，非常多國際社會關注中國的經濟狀況，帶給全世界經濟非常大衝擊，其中最大痛點就是房地產，恆大碧桂園不斷跳票、融資斷頭，房市緊縮也引起很大的恐慌，到現在中共看起來為了救房市希望引入更大資金、刺激房市需求。

洪申翰指出，搭配福建惠台21原則，只是想引入台灣資金救房市，因為中國房市在資金流通上是不足的，名為惠台，但就是包裹著糖衣的毒藥，提醒國人應該看清楚現在中國房市危機，中間恐怕風險很大，希望國人看清楚，現在中國經濟跟房地產都被國際認為是非常大地雷。