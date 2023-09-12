馬英九批綠「互不隸屬」是新兩國論　朱立倫：賴台獨立場要解決

▲朱立倫今天上午陪同新北市立委參選人林金結到土城、三峽等各宮廟參香、拉票。（圖／許靖騏攝）

記者鄭佩玟／新北報導

前總統馬英九昨批評蔡英文總統任內年輕人不敢生小孩，新生兒減少6萬9千人，蔡英文總統與副總統賴清德兩岸政策是「新兩國論」，違反憲法也危害兩岸和平，引發論戰。國民黨主席朱立倫今（12）日表示，賴清德台獨立場鮮明是造成台海動盪原因，賴清德自己要解決這問題，並強調2024國民黨重返執政，會向世界證明國民黨才是兩岸、區域和平穩定的守護者。

朱立倫今日上午陪同立委參選人林金結拉票，對於馬前總統說法，朱直言，賴清德一直以來都是支持台獨，他的台獨立場很堅定，甚至揚名國際，然而這樣的立場讓近期無論是美國、日本及世界各地專家學者都深感憂心。朱立倫強調，就是因為賴的堅定台獨立場，才會將兩岸推向緊張、危害台海和平穩定，他認為真正要解決的是賴本人的言論立場，而不是其他議題。

針對馬說蔡政府造成少子化，朱立倫表示，近期陸續聽到一些有錢人在轉移資產、想移民、台商不敢回來及年輕人不敢生小孩等民眾所擔憂的情形。他強調，只要達到政黨輪替，兩岸就會和平，下一代也會更幸福。

另外，國民黨總統參選人侯友宜將於14日訪美，朱立倫則說，希望侯此行向美方清楚表示他們的立場，並和專家學者們交換意見，討論如何讓國民黨重返執政後，扮演維護兩岸、區域甚至世界和平的重要角色。他說，侯在紐約、紐澤西、舊金山等地也會辦理大型僑宴，會見支持者，對此行成功表示樂觀。

對於有人認為朱立倫助選這條路是忍辱負重的修行，朱立倫則苦笑，對於外界各種說法，自己還是強調，不管謠言、惡意中傷，都不會動搖他的意志決心，一定會努力達到政黨輪替、立委席次過半，至於其他指控，相信時間會證明一切。