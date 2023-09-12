分析／賴清德提0到22歲政策　綠評最大亮點：用「投資」打破舊框架

▲賴清德出席「國家希望工程」國政願景發表會。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德今（12日）親自召開第二場「國家希望工程」國政願景發表會，首度公布「0到22歲」3階段政策牛肉，其中被黨內評為最大亮點的，是賴特別跳脫政府施政分類的框架，不同於以往談論社福政策往往聚焦於扶助弱勢的角度，他以「投資」作為主要核心概念，強調「投資未來世代，就是投資台灣未來」。

賴清德今天上午出席第二場國政願景發表會，首度針對「0到22歲」提出3階段的明確政策主張，被媒體解讀為是為爭取青年選票而來，其中，包括多個重要面向：公托、準公托及保母服務再加碼，提高送托率至36％；高中職全面免學費；研擬增設「身心適應假」，照顧兒少的身心健康；高等教育補貼私校學費，擴大高教「深耕計畫」，成立百億海外遊學圓夢基金；完成「最低工資法」立法，改善青年就業起薪；以及推動「囤房稅2.0」等。

黨內人士說，這是賴清德在上周公布「國家希望工程」總論之後，首度針對個別議題闡述政見，主題聚焦於「0到22投資未來世代」，將養育小朋友、青少年求學、大學畢業全面納入考量，這也是台灣政策藍圖擘劃首度出現「打破政府部會的框架」創舉，而特地跳脫政府施政分類的目的，是因為賴清德堅持政府政策規劃應該以民眾的需求為出發點，才據此提出全面性、綜合式的政見規劃。

值得關注的是，賴清德今天花了40多分鐘，逐一闡述如何為「0到6歲」、「6到18歲」、「18到22歲」3個不同需求的年齡層與家庭，規劃全方位的社會支持體系，每個階段下又分別分為5個細項，提出明確且具體的方案。

首先，針對「0到6歲」階段，主要核心概念為建立平價、優質、普及的托育體系，黨內人士表示，這是蔡政府「0到6歲國家一起養」的2.0版，聚焦於擴大公共化、準公共托育量能，盼藉此解決許多家長排不到、等不到公托的焦慮，再搭配減輕0至2歲托育費用負擔等相關配套，加上定點臨托、托育時間完整化、以及彈性育嬰假等，可望為年輕家長提供助力。

其次則是針對「6到18歲」階段，這個階段的國小、國中、高中學生，需要公平、均優、多元的教育體系，賴清德逐一提出多個細項，包括國民教育加強反毒、反霸凌及性別平等教育，也提到自明年2月開始，將全面落實高中職免學費、取消補助收入門檻限制，盼藉此減輕學生與家長的負擔。賴並提到要持續推動高中職均優化與社區化，研擬增設「身心適應假」，照顧兒少的身心健康，還有擴大特殊教育經費投資等主張。

最後，針對「18到22歲」的大學生，賴清德提出多元支持青年發展、制定青年政策白皮書的概念，其中的細項內容相當多元，例如他談及投資高等及技職教育「3＋1」的概念，除了先前已提出的私校學生學費補助，還納入鼓勵公立大學增加優先入學名額予弱勢生、擴大高教深耕計畫、成立百億海外遊學圓夢基金、擴大投資技職業師、教學設備等內容，並主張要針對青年勞動保障、居住需求、在地發展與公共參與，提供多元支持。

黨內人士說明，賴清德提出「0到22歲投資未來世代」的政策藍圖，最大特色在於顛覆既有觀念，與以往單純扶助弱勢的社會福利不同，他強調「投資未來世代，就是投資台灣未來」，要讓國家創造更好的成長環境，人才有機會充分自我發揮，這也是賴清德於政見發表會所展示的執政高度。