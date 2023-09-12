北市府遭爆有「門神」護航基泰　檢廉政風「雙箭齊發」徹查

▲台北市大直街94巷內基泰建設之建築工地因地下室施工不慎，導致鄰近民宅房屋傾斜下陷。（圖／記者李毓康攝）

記者劉人豪／台北報導

基泰大直建案施工不慎，導致鄰房傾斜沉陷，台北市議員王世堅8日到北檢控告基泰建設涉嫌公共危險罪，昨（11）日，王世堅再加告基泰董事長陳世銘、承造人福益營造負責人王明堂、監造人王德生建築師，涉嫌不確定故意殺人未遂罪。據了解，北檢已指揮廉政署北部地區調查組追查刑事不法，另一方面，北市府政風處也針對承辦該建案的北市府各局處官員，進行行政調查。

王世堅8日到北檢控告基泰建設涉嫌公共危險罪，不過當時他沒有帶身分證明文件，無法順利完成告發陳述，北檢9日上午主動分案，交由黑金專組檢察官承辦後，近期將就相關起造、監造過程的施工報告與勘驗文件進行調閱，以釐清這起事故原因。

▲台北市議員王世堅、陳怡君到北檢按鈴控告基泰建設陳世銘等3人涉嫌殺人未遂。（圖／記者劉昌松攝）

王世堅指出，從監測資料判斷，基泰大直在連續壁施作後保養期間，就已出現監測數據異常，基泰仍選擇繼續開挖，業者的「不確定故意」釀成大禍，11日與陳怡君共赴北檢加告基泰負責人殺人未遂。

據了解，北檢指揮廉政署北部地區調查組，針對王世堅、陳怡君告發相關人士涉嫌公共危險罪、不確定故意殺人未遂罪等部分啟動偵辦。

另針對陳怡君12日爆料，指稱基泰董事會專案顧問孫偉志，就是台北市政府現任市政顧問「這些門神位能夠位處金字塔最上游、直達天聽，其市府顧問狀的頒發人就是台北市長蔣萬安」，涉官商勾結部分，廉政署也交由北市政風處調查相關官員有無有行政責任、涉瀆職、圖利等情事。