基泰總座問「把我們搞倒是好還壞？」　吳欣岱：不要太過份

▲基泰總經理馮先勉。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

針對基泰建設在台北市大直的「基泰大直」建案造成鄰損台北市政府已提出第二波假扣押，基泰總經理馮先勉表示，這目的不是在解決問題，而是製造問題，並稱假扣押是把應該給市民的錢，放到法院去，「這樣把我們搞倒，對於大家福利是增加還是減少？」對此，台灣基進台北黨部主委吳欣岱批評，現在是犯錯的人可以正大光明地恐嚇受災戶了嗎？

馮先勉11日晚間與災民面對面舉行會談。馮先勉強調，目前基泰已退居第二線，但此舉不是要推卸責任，而是應市府要求，至於市府提出第二波假扣押，市府所有要求，「我們都做了」，甚至一早就把錢匯入指定帳戶並且信託，且這個錢也是用來救災與安置住戶的費用，假扣押是應該給市民的錢，放到法院去，此舉會把負責任的企業搞倒，「這樣把我們搞倒，對於大家福利是增加還是減少？以後一出意外，每家公司都跑了，因為不跑不行，之後問題永遠解決不了。」

吳欣岱批評，「基泰建設不要太過份」，建商真的不要覺得，你們可以靠著財大氣粗跟漫長的行政程序把受災戶的冤屈化解，這樣要是可行的話，這個世界的公理正義何在？

吳欣岱也說，台北市政府不要以為演演震怒、打打建商給大家看，市政府和建商之間的良好關係就會被遺忘。真正從體制上的改革，讓市政府的行政怠惰、建商的疏忽都負起應盡的責任，才能真正避免類似事件再度發生。

所謂匯款一事，台北市法務局長連堂凱表示，基泰未將錢匯進來，而馮先勉卻說一早就把錢匯入指定帳戶並且信託。台北市政府發言人殷瑋痛批，基泰說謊不打草稿，自己打錢轉給自己，而且還稱市府要基泰退居二線等言論，痛批基泰應該停止推卸責任。馮先勉則回應，上市公司匯出款項須有契約，當天派律師去北市府簽信託契約，但連堂凱去提存沒簽到，所以會再派律師。