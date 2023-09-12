北市收到基泰監測報告了！　李四川：政風處移送檢調鑑定有無違法

▲副市長李四川視察。（圖／記者黃克翔攝）

記者袁茵／台北報導

基泰建設造成鄰近公寓大規模傾斜、坍塌，但基泰建設委託的儀大工程顧問公司提供北市7月26日監測報告顯示，坍塌前44天監測報告結論就寫「部分監測儀器已超出警戒值」，且9月1日就給基泰大直建案主任一份「監測異常告知單」。而台北市政府都發局於11日下午拿到基泰建設所有監測報告，台北市副市長李四川表示，交給專業技師公會判定。

台北市議員王世堅、陳怡君11日踢爆，基泰建設委託的儀大工程顧問公司監測報告顯示，7月26日、出事前44天，當時連續壁已經完工，仍然處於保養期，尚未大規模開挖，但監測報告已有嚴重異狀，在報告中的安全管理值，其警戒值跟行動值的監測數據，早已超出安全範圍，但基泰仍不把民眾的生命當一回事。

台北市議員柳采葳12日再爆，儀大工程顧問公司9月1日就通知基泰大直建案工地的張姓主任「有點糟」，並給了一份「監測報告」與「監測異常告知單」，質疑基泰早就知道工地的監測數值是有問題，但還是未停工，進而導致這次事件。

據了解，台北市政府都發局於11日下午收到基泰建設的監測報告，針對目前內容是否有異常？李四川12日於大直受訪時表示，所有監測資料，包括監工日誌等，北市府會保存這些證據；監測資料需要經過專業的技師公會做判定，判定的所有資料都會透過政風處移送檢調單位鑑定，並確定有無違法、違反公共安全。