基泰建設在北市府「朝中有人」　議員：顧問狀頒發人是蔣萬安

▲台北市議員陳怡君。（圖／記者李毓康攝）



記者詹宜庭／台北報導

針對基泰建設的「基泰大直」建案施工造成周圍民宅崩塌、上百居民無家可歸，台北市議員陳怡君12日爆料，基泰董事會專案顧問孫偉志，就是台北市政府現任市政顧問，並兼任多家公司「磐石聯合企業開發」、「角落娛樂」負責人一職，呼籲頒發市府顧問狀的台北市長蔣萬安出面說清楚。

陳怡君今日在臉書發文表示，受災住戶在事發前，多次向市府陳情，都發局不是避重就輕就是置若罔聞，就是因為基泰建設在台北市政府「朝中有人」。她指出，事發多日後，基泰建設直到今天，毫不避諱地在官網上秀出「董事會專案顧問」名單，其中孫偉志就是台北市政府現任顧問，等同召告天下後台很硬。

陳怡君透露，這位神秘門神「孫偉志」，不僅八面玲瓏，還身兼多職，不只是基泰安插在市府的顧問，還是多家公司「磐石聯合企業開發」、「角落娛樂」的負責人。

「這些門神能夠位處金字塔最上游、直達天聽，其市府顧問狀的頒發人就是台北市長蔣萬安」，陳怡君呼籲，蔣萬安應該出面說清楚，台北市政府與建商到底還有多少官商合謀的盤根錯結？更直言「不要再用震怒來掩飾心虛，也不要再用扮演受害者來與建商切割，應該說清楚講明白。」

▲▼陳怡君爆料，董事會專案顧問孫偉志，是台北市政府顧問。（圖／翻攝自Facebook／中山大同陳怡君，點圖放大）