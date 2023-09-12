基泰一哭二賴皮惹議　蔣萬安：我在乎的是災民的眼淚不是建商的

▲蔣萬安、侯友宜出席「2025雙北世界壯年運動會暖身系列活動啟動記者會」。（圖／記者陳家豪攝）

記者陳家祥／台北報導

基泰建設造成大直建案基地鄰近公寓大規模傾斜、坍塌，台北市政府嚴厲要求基泰要負起責任，總座馮先勉也數次落淚，但卻被抓包將市府要求撥款用於災後救助重建的1億元，投入其公司名下的帳戶而非市府指定的信託帳戶。對此，市長蔣萬安12日重申，他的態度一直都很清楚，就是要求基泰出來面對、負起責任，「我在乎的是災民的眼淚，不是建商的眼淚」。

►►►慶祝開課早鳥價，輸入《etpn2024》再享9折喔！

手刀前往ETStar學習雲選課~~

蔣萬安說，昨天法務局長還有發言人都已經說明清楚，「我的態度一直都很清楚，就是要求基泰出來面對、負起責任，我在乎的是災民的眼淚，不是建商的眼淚」。

至於基泰批評台北市政府拿人民的納稅錢要把企業搞垮，質疑市府都在作秀，蔣萬安回應，到目前為止，基泰所承諾的1億元都還沒有有匯到指定帳戶，台北市政府就是站在災民的這邊，「我們都是以災民的權益為最優先考量，我們會持續要求基態要落實他們的承諾」。

針對基泰董事會成員同時也擔任市府顧問，被外界質疑有門神，蔣萬安表示，「如果有任何違法事證，我們一定依法究辦」。