變涼了！雨區逐日擴增　熱帶系統「裸奔中」近台漸消散

▲台灣東方低壓系統將滯留。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）



記者李宜秦／台北報導

中央氣象局表示，今日各地可見陽光，午後南部、各地山區有局部短暫雷陣雨，另近日夜裡清晨溫度轉涼，今晨平地最低溫出現在花蓮19.3度，已有秋天的感受，而台灣東方正有低壓系統發展中，專家表示，該系統結構差「裸奔中」，靠近台灣過程中會逐漸消散。

氣象局簡任技正伍婉華表示，今明兩日各地可見陽光，午後南部、各地山區有局部短暫雷陣雨，周二、三南部山區下雨時容易有較大雨勢。周四、五花東及恆春半島有零星短暫降雨，午後中南部、各地山區有陣雨，不過雨勢會小一點。

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▲未來降雨趨勢。（圖／氣象局）

周六天氣轉變，東半部、恆春半島雲量增多有短暫降雨，北部、東北部雲量略增，午後中南部、各地山區有陣雨。周日到下周一受南方低壓雲系影響，東南部、南部、各地山區、澎金馬有短暫陣雨或雷雨，午後中部以北有陣雨。

目前台灣東方海上有結構不佳的低氣壓滯留中，將緩慢往西南移動。臉書粉專台灣颱風論壇｜天氣特急表示，該熱帶系統低層環流中心相當明顯，但缺乏深層對流鞏固，簡單來說就是「裸奔中」，由於整體大氣環境偏乾，發展環境欠佳，預計未來幾日在緩慢靠近台灣的過程中會逐漸減弱、消散，對台灣天氣影響很小。