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參加聯誼「一堆人連普男都不如」10條件曝！PTT噓：前2點淘汰95%

▲▼情侶,男友,女友,交往。（圖／資料照）

▲女網友尋找人生隊友。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

未婚男女總希望能找到一個符合自己「期待」的另一半，有網友貼出一張截圖，一名女網友參加聯誼，發現很多男生連普男的標準都不到，並列出10大普男標準，包括年薪150-200萬、有輛5年以內的非國產車、身高176以上、不戴眼鏡、牙齒整齊、沒有痘痘等，驚呆一票網友，「她有達到這標準嗎？」

有網友在PTT發文，貼出一張截圖，有女網友參加聯誼，發現很多男生連普男的標準都不到，卻還很有自信，接著列出10大普男標準，最後標記「找人生隊友、徵男友」。原PO看完傻眼，「我以為父母雙亡、沒有兄弟姊妹爭產、直轄市蛋黃區100坪以上房產證是基本」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲普男10標準。（圖／翻攝自PTT）

1. 年薪150-200萬，有輛5年內非國產車。
2. 身高176以上，最好不戴眼鏡，牙齒整齊沒痘痘。
3. 不要禿頭，大肚子，中等身材，四肢健全。
4. 幽默，健談，有內涵，紳士風度。
5. 國立碩士畢業，私立大學前段班畢也可。
6. 沒有學貸、車貸、房貸、信貸。
7. 自己住，租屋也可以，但非套房。
8. 有運動習慣，沒有三大慢性病。
9. 每天工作時間10小時內，周休二日。
10. 32~35歲以下，不抽煙，不吃檳榔。

貼文一出，網友們狂噓，「前兩點就淘汰95%男人了」、「不是反串的話，我還真想看看開這條件的女人長怎樣」、「原來這年頭要當個普男這麼難」、「有這種男的就一堆人介紹了啊，怎會釋出到外面」、「夢裡什麼都有」、「有這種條件的男人，還要去相親市場撿剩菜啊」、「大概會單身到40歲以上嫁不掉」、「要求1又要求9，大概要做詐騙才有」、「能全部達成也不會選妳」、「為什麼租屋可以，但不能有房貸」。

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▼網友留言。（圖／翻攝自PTT）

▼網友留言。（圖／翻攝自PTT）

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