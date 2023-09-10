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竹科哥年薪300萬「約吃1超夯餐廳」　相親妹冷掉！原因崩潰了

▲▼吃飯,減肥,女友,愛吃,貪吃,節食,健康 。（圖／記者施怡妏攝）

▲原PO帶相親妹子吃西堤。（示意圖／非新聞當事人／記者施怡妏攝）

網搜小組／劉維榛報導

「朋友相親請西堤被說小氣？」一名網友透露，友人年薪300萬在竹科上班，透過介紹認識一名銀行妹子，首次見面還特地訂西堤吃飯，殊不知吃完就沒消息了。事後友人打聽狀況，才得知妹子認為吃西堤很寒酸，一番話讓原PO也傻眼不已，而網友紛紛猜測「寒酸（Ｘ）、不夠帥（O）」。

一名網友在PTT表示，32歲友人是竹科工程師，年薪約250至300萬元，近日與一名31歲銀行妹子向親，他特地挑選知名又有人氣的西堤餐廳，吃飯過程中，單方面越聊越有好感，怎料吃完這一頓餐後，就再也沒下文了。

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事後，友人向介紹人詢問妹子狀況，結果得到的答案傻眼了，認為吃西堤很寒酸。對此，原PO也感到非常訝異，畢竟以一份經典套餐來說，一個人吃下來含服務費要700多元，「想問一下西堤真的很寒酸嗎？」

底下網友熱議，「放生吧...31歲了」、「這種人請他吃西莎就好了，還吃西堤，真浪費」、「一頓西堤就能認清對象心態」、「聽到很多銀行工作的非常勢利眼，自己沒賺多少卻眼高於頂」、「每個人價值觀不同，吃頓飯就知道彼此不合也不錯吧」。

不過有人認為，或許是長相不對眼，「長得帥，吃路邊攤也美味」、「長相...不好意思說，藉口說小氣」、「寒酸（Ｘ）、不夠帥（O）」。

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