竹科男相親「訂西堤」！財經網美點頭了　嗨笑：今年330賣出

▲竹科男相親特地訂位西堤，卻被女方嫌寒酸。（圖／達志／示意圖）

記者鄺郁庭／綜合報導

日前有網友表示，友人在竹科上班，年薪約300萬，透過介紹認識一名銀行妹，首次見面特地訂位西堤，殊不知吃完就沒消息，打聽後才知道銀行妹覺得西堤很寒酸，話題引發議論。「財經網美」胡采蘋就在粉專發文，「我覺得（西堤）還不錯啊！」而且還讓她大賺錢，笑呼現在看西堤「都是粉紅色帶金光」。

胡采蘋在粉專「Emmy追劇時間」表示，「看到大家在討論竹科男跟銀行女第一次約會吃飯去西堤牛排被打槍，其實我覺得二十幾歲第一次吃飯去西堤很ok耶！」因為西堤帶給她的感覺，是一種「公司聚餐歡樂風」，「不會沒話講，現場客人會有小孩子、青少年，氣氛不會很尷尬，不容易冷場，如果發現不合適，也不會被貴到，我覺得還不錯啊！」

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她說自己二十幾歲的時候，如果被請什麼台塑牛排、橘色火鍋，「坦白說壓力超大的，感覺吃了這個又沒有喜歡人家很過意不去」，所以吃西堤的話，就很輕鬆很開心。話鋒一轉，胡采蘋笑說，「疫情期間我193買王品，今年330賣出，所以我看西堤都是粉紅色帶金光。」

就有人也頻頻點頭，「我很喜歡耶！每次去都換一種主餐，我真心喜歡吃西堤，約會用滿有價值的啊」、「鴨胸明明就很讚」、「中等價位。我也覺得不錯」、「『感覺吃了這個又沒有喜歡人家很過意不去』，一飯見人品，果然是良心網美。」也有人直呼，「看著西堤從90塊噴到現在的我……」、「好像發現了亮點？明牌？」