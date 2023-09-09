老公性慾強「愛愛偷拔套」！她吃避孕藥8年　檢查出1病：生3個了

▲老公性慾大又不愛戴套。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者施怡妏／綜合報導

性生活對不少夫妻而言十分重要，但一名人妻抱怨，結婚後生了3個小孩，老公仍精力旺盛，除了平時會摸她胸部、私密處挑逗她之外，經常問她要不要「超連結」，但老公性行為時不願意帶套，甚至會在做到一半時，偷偷把保險套拿掉，又不肯去結紮，她因此服用避孕藥8年，還吃出子宮肌瘤。

人妻在Dcard上發文，「老公常常毛手毛腳」，結婚生了3個小孩，老公經過她身邊時，常會摸她一把，摸胸部、摸私密處或是解開內衣，自以為有趣，老公性慾旺盛，但不願意結紮，於是她吃避孕藥吃了8年，「還吃出了子宮肌瘤」。

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後來改用保險套避孕，但做到一半時，老公卻偷偷把保險套拿掉，每當她拒絕行房時，老公就會擺出一張臭臉，「與他溝通無效，導至我都覺得到底是不是我做錯？」原PO坦言，剛結婚時都沒有這些行為，現在越來越嚴重，她也變得反感，「家裡有小孩在場，他也會私底下偷偷摸，交談上也是，時不時就問你要不要超連結」。

貼文一出，掀起網友討論，「不結紮又不戴套真的很可惡」、「妳也可以經過老公的時候，捶他的睪丸兩下」、「我頂多經過時，打一下老婆翹屁屁，看來妳老公精力很旺盛」、「結紮真的沒什麼，很快的，而且以後也不會有人跑出來要認祖歸宗」、「不結紮也不替妳想，真的是廢物老公」、「女生也可以結紮，真的那麼氣妳去結紮比較快」。

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