　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

結婚第1天「蛋蛋就破了」　他曝女友怪性癖：這是第3次！全場傻眼

▲▼打手槍、下體、睪丸、蛋蛋、生殖器。（圖／記者李佳蓉攝）

▲結婚第一天蛋蛋就被踢破了。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者施怡妏／綜合報導

性愛能讓感情更緊密，不過挑逗過程中，另一半若感到不舒適，可千萬別強迫，一名人夫表示，老婆平時喜歡踢他下體，把玩他的睪丸，會用力捏、擠壓，甚至用腳趾頭玩，昨日是兩人登記結婚的第一天，一回家，另一半就興奮地在床上狂踢，踩他的睪丸，下場卻悲劇了。

原PO在Dcard發文，老婆平時就喜歡踢他下體，把玩他的蛋蛋，「她什麼不玩，就是喜歡玩我的生殖器官」，兩人交往4年，昨天登記結婚，回家後情趣玩得比平常更瘋狂，老婆瘋狂踢，踢完後又踩，「因為她喜歡看我被踢時的叫聲，叫不夠大聲繼續踢」，雖然很痛，但只要老婆開心就好。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他痛到去看醫生，被告知蛋蛋破掉了，有點發炎，請老婆忍耐幾天，「反正也不會影響什麼，如果真的破了就不要生而已」。原PO坦言，雖然另一半的癖好很瘋狂，但不影響兩人之間的感情，老婆平時很可愛也很溫柔，「好啦！既然都結婚了，看來我要做好下面被踢一輩子的準備了」。

原PO透露，交往至今只有小吵架而已，磨合得很好，「感情中讓我最傷痛的只有蛋蛋而已」、「順帶一提，這是我破第三次了，之前的四年還被她玩破兩次，不過我真的愛她」。

貼文一出，網友們全看傻，「蛋蛋：終究還是我扛下了所有 」、「情趣可以偏門但不能邪門」、「你要不要先去精子銀行存精，不然不用一個月，蛋蛋可能就要say goodbye」、「這是所謂的M傾向嗎」。不過也有網友擔心，「會受傷的方式還是不要吧，蛋蛋很脆弱耶」、「必要時，請適時的保護」、「有點危險，是有可能會痛到暈過去的哦」。

ET快訊
快訊／17縣市豪大雨特報！　一路下到晚間
私吞3.1億古柯鹼！　毒梟遭「連人帶錨丟下海」
選總統幹嘛！　柯媽媽開酸：有人怕輸找麻煩
林襄26歲生日好消息！　馬傑森上一軍
我兒子被逼死！陸戰隊中尉陳屍營區　母淚求：幫我討公道
高麗菜一顆飆破400元！　比肉還貴
侯佩岑暴瘦剩48公斤！　上圍縮水
快訊／國家警報響！　劇烈降雨強襲4地

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

免費電動機車來了！優先補助這些人　謝國樑：1.2萬部拚11月首發

台灣生育率從世界第1→最低！網紅分析「少子化原因」：1時期生7人

快訊／下班注意！17縣市豪大雨特報　一路下到晚間

交往3個月「沒加男友臉書」　過來人戰翻！他揭2點：通常有問題

50歲科技男老是覺得累！醫檢查「1數值高6倍」搖頭：要終生洗腎了

侯再拋老人健保免費！薛瑞元：恐增年輕人負擔「不要只考量眼前」

公務員女友存款「永遠停留在10萬」　他心死想放生：太誇張了

美國龍蝦吃到飽價錢曝！他嘆「台灣人很盤」　內行揪1重點反嗆

颱風休市過後菜價飆漲　高麗菜比肉貴「每顆要價400元」

真人版娜美遭轟「身材縮水」　他看完《航海王》1關鍵挺爆：很成功

台玻46歲員工罹癌病故　家屬頭七帶遺照抗議！

太魯閣悲劇2年後首見破碎車廂　她哽咽「難想像女兒當下狀況」

台中市「睽違5年颱風假」KTV訂位9成滿、百貨營業

颱風發威「花蓮柴柴」堅持出門　尿完還不回家...主人全濕崩潰

虞書欣臉泡泥漿「導演怕她辭演XD」　她超樂天：就像巧克力廣告

任容萱送「全家回憶」Selina哭慘　她驕傲：她愛我，全世界都羨慕

超消暑！日男發明涼感神器　塞進T恤自動把風「扇」進來

1200月票上路2個月運量增！北北基桃軌道「首都圈」成購屋指標

伯朗大道淹成「伯朗大海」開車經過驚呆：水上樂園？

男租千萬敞篷跑車酒駕被逮　吊牌2年...恐面臨天價求償！

免費電動機車來了！優先補助這些人　謝國樑：1.2萬部拚11月首發

台灣生育率從世界第1→最低！網紅分析「少子化原因」：1時期生7人

快訊／下班注意！17縣市豪大雨特報　一路下到晚間

交往3個月「沒加男友臉書」　過來人戰翻！他揭2點：通常有問題

50歲科技男老是覺得累！醫檢查「1數值高6倍」搖頭：要終生洗腎了

侯再拋老人健保免費！薛瑞元：恐增年輕人負擔「不要只考量眼前」

公務員女友存款「永遠停留在10萬」　他心死想放生：太誇張了

美國龍蝦吃到飽價錢曝！他嘆「台灣人很盤」　內行揪1重點反嗆

颱風休市過後菜價飆漲　高麗菜比肉貴「每顆要價400元」

真人版娜美遭轟「身材縮水」　他看完《航海王》1關鍵挺爆：很成功

「藍綠媒體都對我攻擊！」　郭台銘突怒飆：再不反映民意「不再受訪」

免費電動機車來了！優先補助這些人　謝國樑：1.2萬部拚11月首發

小孫女「手抱胖狗狗」睡午覺！頭上還有一隻瓦斯桶　阿嬤曬幸福照

盧秀燕化身「帶貨女王」賣公益月餅　電話接到手軟喊：賣擱卡阿

台灣生育率從世界第1→最低！網紅分析「少子化原因」：1時期生7人

周思齊看高家4兄弟長大　曝高國輝「球狂」事蹟

內湖咖啡店老闆欠勞健保26萬　士林分署供「暖心方法」加速還清

快訊／下班注意！17縣市豪大雨特報　一路下到晚間

交往3個月「沒加男友臉書」　過來人戰翻！他揭2點：通常有問題

50歲科技男老是覺得累！醫檢查「1數值高6倍」搖頭：要終生洗腎了

頑皮狗狗看見媽媽斜眼緊盯　嚇得「慢動作」回窩乖乖坐好

生活熱門新聞

國小兒聯絡簿「訂簽Chinese筆」　家長轟爆！

上班8天被扣8萬！海底撈員工怒曬明細...網挺爆店家

突收「信用卡1800元年費」！好市多會員傻了

他吃完螯龍蝦堡呼吸困難！麥當勞回應了

人夫「LINE偷情新招」！網友驚：還有這招

年過40歲「飄老人味」！醫曝3原因：這2部位最臭

日本單親媽哭訴　「只有台灣人接受我」

不是新冠！7歲童高燒39度3天　醫揪元凶

6星座「桃花最旺」從不缺伴　第1名越老越迷人

快訊／海葵陸警05：30解除　鴛鴦估今生成

長瀨昆妮素顏逛街　F級雪乳快掉出

「3星座」9月超強運！第一名愛情事業大爆發

日本人出差怨「台人1惡習」！一票認了：無法反駁

LIVE／海葵颱風尾發威！準輕颱明接棒

更多熱門

相關新聞

裸男在超商捏乳頭！他揪人深夜「多人運動」

裸男在超商捏乳頭！他揪人深夜「多人運動」

路口時常可見便利商店，若深夜想買東西非常方便。不過近日有男網友貼出某社團的截圖，從內容可見，發文者想要找人「協助進行多人運動及拍攝」，至於地點則選在北北基地區的某家便利商店。對此，就讓不少網友看傻眼。

分手情侶為錢大吵！前女友「油門一敗」嚇壞他

分手情侶為錢大吵！前女友「油門一敗」嚇壞他

放完颱風假「被要求補班」　妹子吞了

放完颱風假「被要求補班」　妹子吞了

公司颱風假發1公告　網見1行字：佛心老闆

公司颱風假發1公告　網見1行字：佛心老闆

6星座「桃花最旺」從不缺伴　第1名越老越迷人

6星座「桃花最旺」從不缺伴　第1名越老越迷人

關鍵字：

性癖戀愛情侶Dcard

讀者迴響

熱門新聞

即／侯友宜將有「重大宣布」！

國小兒聯絡簿「訂簽Chinese筆」　家長轟爆！

上班8天被扣8萬！海底撈員工怒曬明細...網挺爆店家

展瑞拆夥哥哥！吵架原因曝光

突收「信用卡1800元年費」！好市多會員傻了

男偶像遭台網紅女友「爆嫖妓又約砲」！

他吃完螯龍蝦堡呼吸困難！麥當勞回應了

人夫「LINE偷情新招」！網友驚：還有這招

年過40歲「飄老人味」！醫曝3原因：這2部位最臭

快訊／鼓山醉男充電線被拔暴走墜海！送醫不治

柯震東健身一半「下面大鵰現形」！他尷尬認了起反應

快訊／科技業男中大樂透0.53億！　用小孩生日養牌10年

日本單親媽哭訴　「只有台灣人接受我」

加油爽中1000萬！4張3~4月大獎發票沒人領　今錯過就沒了

85大樓剩養蚊子　網：黃毒都在那

更多

最夯影音

更多
台玻46歲員工罹癌病故　家屬頭七帶遺照抗議！

台玻46歲員工罹癌病故　家屬頭七帶遺照抗議！
太魯閣悲劇2年後首見破碎車廂　她哽咽「難想像女兒當下狀況」

太魯閣悲劇2年後首見破碎車廂　她哽咽「難想像女兒當下狀況」

台中市「睽違5年颱風假」KTV訂位9成滿、百貨營業

台中市「睽違5年颱風假」KTV訂位9成滿、百貨營業

颱風發威「花蓮柴柴」堅持出門　尿完還不回家...主人全濕崩潰

颱風發威「花蓮柴柴」堅持出門　尿完還不回家...主人全濕崩潰

虞書欣臉泡泥漿「導演怕她辭演XD」　她超樂天：就像巧克力廣告

虞書欣臉泡泥漿「導演怕她辭演XD」　她超樂天：就像巧克力廣告

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面