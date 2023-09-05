結婚第1天「蛋蛋就破了」　他曝女友怪性癖：這是第3次！全場傻眼

▲結婚第一天蛋蛋就被踢破了。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者施怡妏／綜合報導

性愛能讓感情更緊密，不過挑逗過程中，另一半若感到不舒適，可千萬別強迫，一名人夫表示，老婆平時喜歡踢他下體，把玩他的睪丸，會用力捏、擠壓，甚至用腳趾頭玩，昨日是兩人登記結婚的第一天，一回家，另一半就興奮地在床上狂踢，踩他的睪丸，下場卻悲劇了。

原PO在Dcard發文，老婆平時就喜歡踢他下體，把玩他的蛋蛋，「她什麼不玩，就是喜歡玩我的生殖器官」，兩人交往4年，昨天登記結婚，回家後情趣玩得比平常更瘋狂，老婆瘋狂踢，踢完後又踩，「因為她喜歡看我被踢時的叫聲，叫不夠大聲繼續踢」，雖然很痛，但只要老婆開心就好。

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他痛到去看醫生，被告知蛋蛋破掉了，有點發炎，請老婆忍耐幾天，「反正也不會影響什麼，如果真的破了就不要生而已」。原PO坦言，雖然另一半的癖好很瘋狂，但不影響兩人之間的感情，老婆平時很可愛也很溫柔，「好啦！既然都結婚了，看來我要做好下面被踢一輩子的準備了」。

原PO透露，交往至今只有小吵架而已，磨合得很好，「感情中讓我最傷痛的只有蛋蛋而已」、「順帶一提，這是我破第三次了，之前的四年還被她玩破兩次，不過我真的愛她」。

貼文一出，網友們全看傻，「蛋蛋：終究還是我扛下了所有 」、「情趣可以偏門但不能邪門」、「你要不要先去精子銀行存精，不然不用一個月，蛋蛋可能就要say goodbye」、「這是所謂的M傾向嗎」。不過也有網友擔心，「會受傷的方式還是不要吧，蛋蛋很脆弱耶」、「必要時，請適時的保護」、「有點危險，是有可能會痛到暈過去的哦」。