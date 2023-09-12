高虹安爭議連環爆　林耕仁談機率問題：一切只是剛剛好而已

▲高虹安 （圖中）。（資料照／記者陳凱力攝）

記者皮心瑀／台北報導

新竹市長高虹安爭議不斷，先因立委任內涉嫌詐領立委助理費遭起訴，官司還沒完，又被接連爆出入住豪宅、名車代步，更遭前文化局長錢康明影射「好朋友干政」。曾是高虹安2022年九合一大選對手的國民黨林耕仁表示，自己與鄉親聊到這件事，問題發生的機率真的都不太高，但又想想，一切也只是剛剛好而已。

高虹安當年以空降之姿打破藍綠、宣布勝選新竹市長，而踢爆高虹安涉貪的林耕仁，當時僅有3萬9391票，得票率為18.07%。

如今，高虹安捲入的爭議一樁接一樁，林耕仁說，他跟鄉親聊天時，被問了到幾個數學機率問題。有多大機率，剛好遇到部屬自願主動把加班費捐出來給老闆花？有多大機率，一個普通市民剛好可以約新竹市文化局長「對跨年晚會活動音樂方面，相互聊天及討論」？有多大機率，一個普通市民剛好可以用5萬租到新竹市豪宅的分租套房？有多大機率，縣市首長剛好可以遇到建商和駕駛出租「保時捷」？

林耕仁表示，這些事發生的機率真的都不太高，但又想想，其實也不意外，因為柯文哲口中的新政治就是那麼樸實無華，一切也只是剛剛好而已。

針對近日遭指新竹市府有「好朋友干政」，新竹市府發言人徐千晴說明：

一、對於錢前局長提及市府贈送離職紀念擺飾一事，贈送過程讓錢前局長不甚滿意之情，高市長及市府幕僚虛心接受、自我檢討，作為未來精進參考。

二、對於先前議員所指高市長接受座車服務之餽贈，今日高市長亦於政風處面談調查中已說明，如司機張先生以私人車輛載送高市長之公務行程，高市長皆給付車資費用，並出具存摺及匯款紀錄，以證明自今年一月起陸續支付車資費用予司機張先生之事實，絕非外界所指控接受坐車服務餽贈之情事。

三、對於外界傳言「民政處長施淑婷提供Infinity車輛接送高虹安市長」，更完全是子虛烏有之事，施淑婷處長日前已針對相關不實言論提告，希望社會大眾勿再以訛傳訛。

四、對於李忠庭先生租屋一事，其稍早已發聲明指出，其以「5萬元之合理市價」向自然人承租，並非建設或房地產相關公司，且高市長本人自2021年起，係居住於屋齡約15年之市區大樓房屋。高市長對於李先生之租賃過程並不知情亦無干涉，更絕無收受建商贈與不當利益或任何對價關係。

五、對於錢前局長所提之新竹市府跨年活動，原僅有小型活動之發想，並於六月通過追加預算350萬元，後因新竹縣楊文科縣長主動聯繫討論大新竹跨年活動，為避免跨年當日活動重疊，雙方縣市首長達成共識，採縣市共同支持民間舉辦方式，僅由縣市政府協助相關場地租借、交通管制等跨局處協調工作，而不使用任何公帑舉辦跨年活動，經查文化局迄今亦並無辦理任何跨年活動之規劃與招標程序，絕無任何所稱外人喬標案或可特別關心之情事。

六、高市長於知悉錢前局長今日指控所述李先生和其互動情事，已於第一時間要求政風處儘速立案調查，逐一瞭解各局處首長及市長室同仁是否曾和李先生有逾越份際之互動，政風處乃中央廉政署一條鞭機制，絕對秉公辦理，如徹查後並無此類指控之情事，也希望儘速對外澄清，勿使新竹市政府團隊蒙受不白之冤。

七、高市長及市府團隊絕不認同關說等不當行為，高市長也經常於府內會議要求市府團隊注意與廠商之來往關係，絕無貪污收賄收受餽贈之不當行為。自廉政署及政風處於9/9發布新聞強調縝密調查後，高市長今日亦主動聯繫相關單位完成面談。

八、有關部分人士謠傳錢前局長為台中市盧秀燕市長舉薦，在此也鄭重駁斥，錢前局長為先前高市長於台中南屯地方服務時經友人介紹認識，與盧市長完全無關。

近期有心人士持續使用虛妄不實之訊息誣蔑高虹安市長及市府團隊，雖新竹市政府數度澄清，然仍無法遏止不實傳言歪風，由衷期盼謠言止於智者，盼外界停止子虛烏有、誇大且不實之臆測情事，回歸新竹市政議題討論之範疇。