不只山東號航母編隊！　中國8軍艦穿越日宮古海峽

▲國防部曝山東號航艦（紅框處）編隊已穿越巴士海。（資料照／國防部提供）
記者張靖榕／綜合報導
日本防衛省統合幕僚監部11日指出，中國海軍8艘軍艦穿過沖繩本島與宮古島間海域，朝太平洋方向航行。日本海上自衛隊出動3艘艦艇與一架反潛機警戒監控。
日本防衛省統合幕僚監部11日的新聞稿指出，當天上午8時（台灣時間7時）許發現，尖閣諸島大正島（釣漁臺列嶼赤尾嶼）東北方約230公里處，有3艘中國軍艦現蹤，分別為052C型驅逐艦「鄭州號」、052D型飛彈驅逐艦「鄭州號」，以及現代級飛彈驅逐艦「福州號」。
文中指出上午8時至9時（台灣時間7時至8時）許，也在沖繩縣宮古島東北約140公里處海域，發現5艘中國軍艦，分別為052D型飛彈驅逐艦「包頭號」、「紹興號」、054A型飛彈護衛艦「紅河號」、「宜興號」，以及現代級飛彈驅逐艦「寧波號」。8艘軍艦先向南航行後，往太平洋方向前進。
▲日方監測到中國軍艦通過宮古海峽。（圖／翻攝日本防衛省統合幕僚監部）
我國防部11日也發布新聞稿，11日清晨5時40分起，陸續中共軍機各型機計13架次出海活動；另外，中共山東號航艦編隊，位於我鵝鑾鼻東南60浬朝東航行，進入西太平洋航訓。
偵獲中共殲-16、蘇愷-30、空警-500及無人機等各型機計13架次出海活動，其中11架次逾越中線延伸線進入西南空域針對相關海空域動態。對此，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。
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