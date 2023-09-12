桃園表揚世大運選手及推行有功人員　頒發逾128萬獎勵金

▲桃園市長張善政表揚世大運選手及推行體育有功人員。（圖／體育局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

第31屆世大運參賽隊職選手暨桃園市推行體育有功人員及團體表揚典禮、11日於市圖新總館1樓微光廳舉辦，共計表揚22名世大運參賽隊職選手及29名推行體育有功人員及團體。市長張善政表示，台灣在「第31屆成都世大運」奪下10金、17銀及19銅的成績，其中有許多傑出選手來自桃園，為台灣貢獻3金、4銀與4銅的佳績，令人刮目相看。

張善政也頒發總計128萬5,000元獎勵金給桃園市參賽的選手與教練，並提到，在競技體操項目中，選手李智凱於「競技體操男子個人單項鞍馬」中榮獲金牌，成功蟬聯三連霸；曾為聖在男子跳馬比賽中獲得銀牌；田徑項目中，選手彭名揚於男子400公尺跨欄項目榮獲金牌；傅兆玄在男子跳高項目得到銀牌。

在羽球項目中，選手宋碩芸、董秋彤於混合團體賽中榮獲金牌；選手邱義睿及蘇柏亞等在跆拳道項目中榮獲銀牌；在射箭項目中，選手彭家楙獲得女子反曲弓個人賽銅牌，許嬿樺、羅苡瑄獲得女子複合弓團體賽銅牌；在韻律體操項目中，選手彭凡晞、詹庭甄、蔡瑞珊、賴新雅、羅郁晴等5位榮獲團體三帶二球銅牌；桌球項目中，選手簡彤娟獲得女子團體賽銅牌。

體育局長許彥輝表示，桃園市112年推行體育有功人員及團體表揚計有「傑出運動選手獎」、「優秀運動教練獎」、「績優人員及團體獎」、「運動推手獎」等四個獎項，得獎者中不乏許多國際級傑出運動選手，如：魏連軍選手獲葡萄牙有氧體操世界盃單人組第一名；射擊好手許明睿常獲國內賽事金牌，並於巴西聽奧奪得銅牌；選手林右獲2023年柔術亞洲錦標賽成人格鬥柔術62公斤組第1名。

本屆「績優團體獎」獲獎的有「桃園國中、武漢國中」及「桃園市體育總會慢速壘球委員會」，分別在田徑、慢速壘球、划船等不同領域促培育無數好手，促進體育發展。另獲得「運動推手獎」曾文敬主任委員打造獨輪車運動成為本市特色運動項目之一、李應欽體育組長長年協助市府舉辦重大體育活動及組隊參賽等事宜。