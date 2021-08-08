桃園泳池10日起有條件開放　除入水外須全程戴口罩

▲桃園各公私立游泳池8 /10日起有條件開放。（圖／翻攝體育局網站）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園各區泳池，因疫情封池二個多月，喜愛游泳的市民朋友，此期間，只能望池興嘆！市府今日於防疫專案會議宣布，8月10日至23日全國維持二級防疫警戒，但「有條件」開放公、私立游泳池，而三溫暖、戲水池、烤箱等設施暫不開放，除入水外，場內（包含工作人員）仍須全程佩戴口罩等。

體育局長莊佳佳表示，中央流行疫情指揮中心日前發布，8月10日至23日全國維持二級警戒，但有條件開放公私立游泳池，三溫暖、戲水池、烤箱等設施暫不開放，並訂定相關防疫指引。

包括依據場地、水道長度管制容留人數降載50%、開放10人以下小班游泳教學課程、依據入場人數彈性調整營業時間、淋浴間開放須維持社交距離間隔，以及除入水外，場內（包含工作人員）仍須全程佩戴口罩等，體育局將持續督導各公私立游泳池落實防疫規範。

另為兼顧全國運動會游泳選手訓練及學校游泳團隊返校訓練需求，全市11座學校游泳池仍暫維持不對外開放，僅作為選手訓練使用。市府表示，目前桃園居家隔離人數下降至121人，代表疫情持續收斂中，市府推動清零計畫，持續追蹤潛在感染源，有效阻絕隱形傳播鏈。

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