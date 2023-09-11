台北市府聲請假扣押基泰2億　採賴清德模式辦理

▲法務局長連堂凱赴台北地院補件。



圖文／鏡週刊

基泰建設在台北市大直的「基泰大直」建案鄰損案，造成公寓倒塌、傾斜，台北市政府9日向法院提出第一波假扣押金額為6,195萬元後，今提出第2波假扣押，25受災戶中，已有10戶同意由市府聲請假扣押，目前金額為2億元，台北市政府法務局長連堂凱今再度赴台北地院補件，預計明天會有其他住戶提出聲請。

連堂凱表示，接下來法院會裁定請台北市政府提供擔保金，台北市政府會動用第二預備金或以出具保證及定存單的方式來繳交，這是比照2016年賴清德副總統在面對震災時處理維冠金龍大樓倒塌案對建商究責時，向法院聲請扣押建商財產的模式進行，連堂凱表示，台北市府一定會對建商究責到底，保障市民的權益。

連堂凱指出，9日第一波行動中，是先針對基泰建設造成北市府的損害聲請假扣押，經估算將來可能發生的鑑定費、工程費、道路毀損、安置費用，台北市府向北院聲請假扣押6,195萬9982元。

今天是第二波聲請，連堂凱指出，25戶全倒受災戶中，目前有10戶委請市府代為對基泰聲請假扣押，市府工務局同仁計算重建等相關費用後，目前要求法院先扣押基泰10億資產，戶數及金額也持續增加中，另有受災戶因產權等問題，目前尚未委請市府對基泰假扣押，連堂凱表示，相關費用市府會負責。





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