「啃孩族」公婆掏光兒子積蓄　為生活費逼媳墮胎惡劣行徑曝光

圖文／鏡週刊

一名人妻不堪忍受婆家的無理要求，向網友求救。她透露老公結婚前後每個月都會給父母一筆錢作為孝親費，這讓他們的生活很吃緊。更離譜的是，她懷孕時，婆家竟怕無法繼續拿到錢，要求她墮胎，她最後堅持生下孩子後，婆家雖然來看望她，但只帶了一串香蕉作為見面禮，更提一堆要求，讓她受盡了委屈和欺負，簡直要被氣到中風。

原PO在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》發文抱怨婆家的無理要求和不人道的行為，她表示家中生活費因為丈夫要給婆家孝親費，加上他們婚後在外租屋生活，手頭十分拮据。此外剛結婚時，公婆還將老公的百萬積蓄拿走，得知媳婦懷孕，怕他們生小孩後無法繼續給孝親費，還逼她在懷孕時墮胎，可是原PO還是堅持把小孩生下。

對此，原PO表示自己在生產和育兒方面沒有得到任何婆家的幫助和支持，反而還要自己出錢支付很多費用，「連生產費，先生都說要一人一半，不然他付不出來」。小孩出生後，公婆雖然有來探視，卻只帶了一串香蕉作為禮物，理由還聲稱「這樣老公就不用幫她削皮」，這個行徑讓娘家媽媽聽了都氣得不行，痛罵「這是什麼對待產婦的方式？」

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而公婆不僅沒為先前要她墮胎的話道歉，反而插手要求小孩的戶籍必須是台北市，另外公婆對小孩的教育和醫療也很固執和無知，不願意聽取專業人士的意見，只憑自己的經驗和想法，因為小孩被診斷需要早療，可是婆婆自誇自己當過補習班助理，也自認很懂教育、醫療，不僅罵醫生不會看，還怪罪媳婦不會教小孩，諸如此類的奇葩無理行徑讓原PO簡直氣到快中風。

貼文引起很多網友的同情和憤怒，紛紛留言勸她要堅強和自立，不要再受婆家的欺負和控制，「黑化吧，另外老公硬不硬氣也很重要」「光是拿小孩這種幹話，這種不用往來！」；還有網友建議減少或停止給婆家孝親費，「立刻要求隊友不要或減少給孝親費，你們也有自己小孩養」「有的老人很自私啊！根本不會管你有無育兒等等的經濟壓力，只要你拿孝親費回家。真心建議，不要給錢」。

更有網友建議她不要再浪費時間在這種沒有愛情和尊重的關係上，乾脆離婚，「老公有肩膀嗎？感覺又是一個媽寶殘害別人家女兒的故事，我覺得妳先讓自己有經濟能力，然後有空可以去問法扶律師，這孽緣能斬就儘快」。





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