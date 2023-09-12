擔保金1億遭爆「匯自家帳戶」　基泰：上市公司匯出要信託契約

▲基泰總經理馮先勉。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社

基泰建設今天稱已將支應救災及安置的新台幣1億元匯進帳戶，遭北市府駁斥並指業者僅是匯到基泰富邦帳戶，總經理馮先勉回應，上市公司匯出款項須有契約，今天派律師去北市府簽署信託契約，但台北市法務局長連堂凱去提存，沒簽到，明天會再派律師去簽信託契約。

基泰位於台北市大直的建案疑施工不慎，造成鄰房坍塌，事發後基泰與北市府達成的其中一項共識，為提撥1億元到北市府指定銀行信託，用以支應救災、復原及安置經費，但上午北市府表示，款項並未到位。

馮先勉今天晚間出示匯款單等證明，稱已將錢匯入帳戶，連堂凱炮轟基泰是將款項匯到基泰富邦帳戶，而非市府指定帳戶。

基泰今天晚間在台北市香榭花園酒店聽取受災住戶意見，對於北市府的質疑，馮先勉受訪時表示，基泰是上市公司，所有款項匯出都要有契約，當初跟北市府的共識是簽完信託契約，款項就進入北市府可管理的戶頭。

馮先勉表示，會將1億元款項先匯入基泰名下的富邦帳戶，主因是台北市政府為富邦銀大股東，有很強的控制力，錢進去幾乎等於跑不掉，基泰以此展現誠意，且與北市府達成匯入1億元的共識後，北市府後續才臨時通知今天就要轉入，基泰上午就將款項從台銀轉入富邦。

馮先勉進一步說明，今天有派律師前往北市府簽信託契約，但連堂凱去提存，所以沒有簽成功，「如果明天可以簽成功，明天就會（把錢）打進去」。

談到與受災戶的對談狀況，馮先勉說，受災戶關注切身的短期安置問題，同時也想聽到更精細的後續處理說明，但因為明天起改由北市府決定受災戶的安置問題，希望窗口能聽到這些聲音，快速協助安排。