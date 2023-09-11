關警交通安全月發送科技執法宣導單　鎮長肯定並齊聲喊打詐

▲關山分局「交通安全月」發送科技執法路(段)口宣導單。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

台東縣目前有12處路(段)口設置「科技執法」，以有效取締違規車輛及降低交通事故發生率。交通警察隊為使民眾知悉設置點及注意開(騎)車車速與正確轉彎方式，特製作宣導單發送。關山警察分局亦運用「識詐交安宣導團」，包含宣導交通安全月等時機，至轄內各機關、學校、文健站、老人日托、關懷據點及參加社區治安會議等場合加強宣導，避免民眾違規及遭詐騙，守住民眾荷包，也讓大家行的更安全。

11日，關山警察分局「識詐交安宣導團」運用關山鎮公所舉辦「112年度村(里)鄰長教育訓練暨工作會報」時機前往實施宣導。偵查隊警員竇宏恩針對時下常見的「假網拍、假投資、解除分期付款、假檢警、假交友及人頭帳戶詐騙」等6項常見的詐欺手法加強宣導，同時向大家推廣最新「阿昭署長系列防詐宣導影片」，還有「百工百業-全民防詐」，請大家可上網搜尋觀看，因為「多看一次宣導、就多一分防備」，提高民眾「識詐」知能，守護自身財產安全。另外交通組警員林張仲康發送「台東縣科技執法路(段)口」宣傳單，提醒大家注意行車車速及路口轉彎方式，避免受罰及發生交通事故。也向大家說明，之所以採用科技執法，執法目的是為保障鄉親交通安全。

該次宣導獲得鎮長彭成豐及里(鄰)長們的一致肯定，讓大家獲益良多。還以有獎徵答方式加深大家防詐及交安知能，與會里(鄰)長均踴躍搶答，現場掌聲笑聲不絕於耳，最後齊喊「交通安全、人人有責」，圓滿結束此次宣導活動。