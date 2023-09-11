台東縣針對日本食品產地標示及抽驗計4百餘件　皆符合規定

▲台東縣衛生局針對日本食品產地標示查核及抽驗。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

因應調整日本食品輸入管制措施及日本自今年8月24日將核廢水排入海洋，台東縣衛生局也加強執行日本食品產地標示查核及抽驗，針對各大賣場、超市、進口食品專賣店及日式料理餐廳等相關銷售通路之場所架上販售之水產品、蔬果、加工品等散裝包裝日本食品，加強查核是否依相關規範標示產地至都、道、府、縣，截至9月5日計查核60家、463件日本食品，並抽驗24件食品執行食品中放射性核種(碘-131、銫134、銫-137)檢驗，結果均符合規定。

台東縣衛生局表示，衛生福利部於111年2月公告「停止輸入查驗之日本食品品項別及其生產製造地區」調整日本食品輸入管制措施，日本進口之包裝食品，應依其原文標示產地至都道府縣，進口商於銷售前應以中文標示產地至都道府縣，通路商於上架時應自主清查上架產品之適法性及確認產品以中文標示產地至都道府縣之正確性，以維護民眾權益，並使其能安心選購。

衛生局長孫國平提醒所有食品業者，食品包裝標示應完整呈現，並嚴格遵守食品安全衛生管理法之相關規定，以免違法而遭受處罰，衛生局將持續輔導及稽查各販售日本食品業者，嚴格把關縣內所之販售日本食品，以保障縣民及消費者食的安心。