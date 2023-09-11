台東113年公告土地現值及公告地價作業說明會　12日有11場次

▲台東縣政府地政處將於12日起在縣內台東、成功、關山、太麻里等4個地政事務所舉辦11場次113年公告土地現值作業說明會。（圖／記者楊漢聲攝）

記者楊漢聲／台東報導

為讓民眾了解地政機關辦理公告土地現值調整作業情形，並廣納民眾意見，台東縣政府地政處將於12日起在縣內台東、成功、關山、太麻里等4個地政事務所舉辦11場次113年公告土地現值作業說明會。



地政處表示，地價調整作業係依平均地權條例等相關規定辦理，公告土地現值為課徵土地增值稅之計算基礎，依規定每年公告調整1次；公告(申報)地價則為課徵地價稅的依據，每2年重新規定地價1次。說明會內容除對於辦理作業之地價調查、區段劃分、地價估計作業情形及最近一期地價動態情況提出說明外，更會針對實價登錄2.0新制加強說明與宣導。

另外民眾對於地政事務所之作業情形認為有疑義或有需要調整的地方，將藉由聽取民眾的意見及建議予以彙整作成報告，提送「台東縣地價及標準地價評議委員會」作為評議之參考，納入作業時整體考量之依據，期以達到土地合理現值及公平賦稅的目的。

地政處指出，113年公告土地現值及公告地價作業說明會，舉辦時間及地點如下，12日下午1時30分在蘭嶼鄉公所二樓會議室(蘭嶼鄉)、13日下午2時綠島鄉公所二樓會議室(綠島鄉)、25日上午9時台東地政事務所三樓會議室(台東市、卑南鄉 )、25日下午2時30分鹿野鄉公所二樓會議室(鹿野鄉、延平鄉) 、26日下午2時東河鄉公所二樓會議室(東河鄉)、26日下午2時30分池上鄉公所簡報室(池上鄉)、27日上午9時30分關山鎮豐泉社區發展協會活動中心(關山鎮、海端鄉)、27日上午9時30分大武鄉公所二樓會議室(大武鄉、達仁鄉)、27日上午10時長濱鄉公所二樓會議室(長濱鄉)、27日下午2時30分太麻里地政事務所三樓會議室(太麻里鄉、金峰鄉)、27日下午3時成功地政事務所三樓會議室(成功鎮)。