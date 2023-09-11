擁抱失智，現在就是最佳時刻　台東縣國際失智症活動11日開跑

▲台東縣衛生局11日在池上鄉米倉生活館舉行台東縣國際失智症月系列活動啟動儀式。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

為響應9月國際失智症月活動，提高民眾對失智議題之關注，並擴大社會對失智友善環境的建置，台東縣衛生局配合國際失智症月舉辦系列活動，包括失智行動劇、VR虛擬實境體驗、電影欣賞、TTPUSH推播等，並於11日在池上鄉米倉生活館舉行台東縣國際失智症月系列活動啟動儀式，由台東縣衛生局局長孫國平主持。

台東縣政府表示，依據內政部統計資料顯示，我國114年老年人口將超過20%，邁入超高齡社會，老化速度為全球第一；截至今年5月止，台東縣65歲以上長者計有4萬205人，依照失智症盛行率8%推估，全縣疑似失智症患者約有3,215位，超過八成以上的患者與我們共同生活在社區之中。

衛生局今年度舉辦「擁抱失智，現在就是最佳時刻－台東縣國際失智症月系列活動」，從8日開始結合盤古銀髮舉行VR虛擬實境體驗，與縣內60位失智相關社區工作者體驗失智症者的第一人視角，今日台東縣衛生局則結合池上鄉「樂劇團」編制「失智行動劇」首演場活動正式啟動，日後行動劇也將在縱谷線鄉鎮地區（池上鄉、關山鎮、海端鄉、鹿野鄉、延平鄉) 5鄉鎮社區進行6場次巡迴演出。



孫國平指出，一般人對失智症的迷思，是把失智視為正常老化的必然結果，因此延誤診斷治療的先機。民眾對失智症不瞭解也造成對失智的莫名恐懼，並讓失智患者背負污名或備受歧視。因此台東縣衛生局積極推廣營造失智友善環境，結合各局處、鄉鎮公所及民間團體，招募失智友善天使累積達3,254位，友善組織有586家，並且於16鄉鎮市中各營造1處失智友善社區。在失智症者照護部分，另縣內醫療院所建置3家失智共照中心，協助失智症者鑑定及照護服務，並設置20處的失智照顧據點。