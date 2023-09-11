　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

擁抱失智，現在就是最佳時刻　台東縣國際失智症活動11日開跑

▲台東縣衛生局11日在池上鄉米倉生活館舉行台東縣國際失智症月系列活動啟動儀式。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣衛生局11日在池上鄉米倉生活館舉行台東縣國際失智症月系列活動啟動儀式。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

為響應9月國際失智症月活動，提高民眾對失智議題之關注，並擴大社會對失智友善環境的建置，台東縣衛生局配合國際失智症月舉辦系列活動，包括失智行動劇、VR虛擬實境體驗、電影欣賞、TTPUSH推播等，並於11日在池上鄉米倉生活館舉行台東縣國際失智症月系列活動啟動儀式，由台東縣衛生局局長孫國平主持。

台東縣政府表示，依據內政部統計資料顯示，我國114年老年人口將超過20%，邁入超高齡社會，老化速度為全球第一；截至今年5月止，台東縣65歲以上長者計有4萬205人，依照失智症盛行率8%推估，全縣疑似失智症患者約有3,215位，超過八成以上的患者與我們共同生活在社區之中。

衛生局今年度舉辦「擁抱失智，現在就是最佳時刻－台東縣國際失智症月系列活動」，從8日開始結合盤古銀髮舉行VR虛擬實境體驗，與縣內60位失智相關社區工作者體驗失智症者的第一人視角，今日台東縣衛生局則結合池上鄉「樂劇團」編制「失智行動劇」首演場活動正式啟動，日後行動劇也將在縱谷線鄉鎮地區（池上鄉、關山鎮、海端鄉、鹿野鄉、延平鄉) 5鄉鎮社區進行6場次巡迴演出。

孫國平指出，一般人對失智症的迷思，是把失智視為正常老化的必然結果，因此延誤診斷治療的先機。民眾對失智症不瞭解也造成對失智的莫名恐懼，並讓失智患者背負污名或備受歧視。因此台東縣衛生局積極推廣營造失智友善環境，結合各局處、鄉鎮公所及民間團體，招募失智友善天使累積達3,254位，友善組織有586家，並且於16鄉鎮市中各營造1處失智友善社區。在失智症者照護部分，另縣內醫療院所建置3家失智共照中心，協助失智症者鑑定及照護服務，並設置20處的失智照顧據點。

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
快訊／高虹安遭錢康明瘋狂爆料　竹市府「8點聲明」回應了
營養午餐藏「金屬針管」　北市碧湖國小：罰業者1.6萬
足球賽中吞黃牌！英球員竟舉「UNO迴轉卡」反擊　爆笑畫面曝光
快訊／欺騙蔣萬安？北市怒批：基泰「還沒匯1億元」救災費
快訊／蔣萬安再出手！　第二波假扣押2億元
公館餐廳老闆廁所偷拍！　已4女報案
快訊／台中牛排館老闆現身！反控「沒員工要聽我的」
夫妻困車內活活溺死！　家屬悲慟：早說過別做了
找到原因！鮪魚用變頻冷氣「電費仍破1.9萬」　被神人揪出3問

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

關警交通安全月發送科技執法宣導單　鎮長肯定並齊聲喊打詐

熊鷹仿真羽毛+部落傳統文化　屏東林業小棧即起至10／15展出

閩台佛教教育專業化交流　福建佛教界組團佛光山考察

永樂警舉辦治安座談會　傾聽民眾心聲

桃檢召開明年二合一選舉查察分區座談會　蔡清祥勉勵

擁抱失智，現在就是最佳時刻　台東縣國際失智症活動11日開跑

連續降雨　高雄區農改場籲加強防治番茄病害

雙十國慶雲林齊步跑　「黃金戰士」現身領跑邀請大家參加

幫助弱勢傳遞溫暖　台中警偕公益團體捐贈偏鄉現金物資

台東縣針對日本食品產地標示及抽驗計4百餘件　皆符合規定

90歲嬤賣鮮花養93歲尪　1人扛家：賺錢才有飯吃

Ella.TANK「隔10年再見」開唱《三國戀》　遭問「去哪了」他曝陰影：對舞台感到恐懼

基泰「1坪換1坪」 引受災戶不滿　總座：如此負責卻被說趁火打劫

休旅車三寶「擋救護車」　臨停國道內側！下車被譙

基泰總經理哭了！拿手帕拭淚　否認神隱：要先解決主角問題

藍心湄要王力宏「不要再胡說八道」　放話：再說有的沒的上台打他

Lisa將演「上空瘋馬秀」站姐崩潰脫粉　官方證實「不會露點」8千門票全售光

韓《想見你》「中年李子維」變惹　安孝燮長髮蓄鬍...流浪了嗎QQ

女兒洗衣花1萬多塊　爸不敢置信氣到無言

王力宏走下台粉絲暴動了！　《公轉自轉》《愛的就是你》回憶殺

關警交通安全月發送科技執法宣導單　鎮長肯定並齊聲喊打詐

熊鷹仿真羽毛+部落傳統文化　屏東林業小棧即起至10／15展出

閩台佛教教育專業化交流　福建佛教界組團佛光山考察

永樂警舉辦治安座談會　傾聽民眾心聲

桃檢召開明年二合一選舉查察分區座談會　蔡清祥勉勵

擁抱失智，現在就是最佳時刻　台東縣國際失智症活動11日開跑

連續降雨　高雄區農改場籲加強防治番茄病害

雙十國慶雲林齊步跑　「黃金戰士」現身領跑邀請大家參加

幫助弱勢傳遞溫暖　台中警偕公益團體捐贈偏鄉現金物資

台東縣針對日本食品產地標示及抽驗計4百餘件　皆符合規定

58歲超大咖歌王「成周杰倫師弟」　逆天近照曝光嗨喊：最棒生日禮

女律師爆血陳屍家中！　反對賣房「遭老公殺死」藏屍36小時

梁佑南、方文琳和女兒同台飆演技　于齊薇緊張：我媽演太好

陸委會、策進會舉辦「台港澳學生職涯啟航培訓營」

威力同25核彈爆發！摩洛哥強震「建築一秒碎裂」　民眾尖叫狂逃

快訊／高虹安遭錢康明瘋狂爆料　竹市府「8點聲明」回應了

吃完湯圓「虛脫無法動彈」！　蕭彤雯驚覺味精過敏：神奇的毛病

台南登革熱居家「噴藥消毒」　慈愛獸醫院長：貓無法代謝先隔離

跟鄰居「只隔1矮牆」照片曝…真的超近！眾人看傻：頭痛了

「 5星座」愛情來了！紅鸞星加持「桃花超旺」　牡羊座遇真愛

監視器驚見法鬥「交疊姿勢69分」 客廳激戰網笑翻...主人看到秒崩潰

地方熱門新聞

嘉義暴雨狂下！火車站變漂漂河

普渡宴吃流水席！舞者繼續跳

即／嘉義縣府緊急宣布2校明天停課

嘉義土石流沖進治喪民宅！遺體遭掩埋

竹縣工務處長藏千萬現金！又爆收錢幫違建壓件

花蓮自小客闖平交道挨撞　車損人無傷駕駛送辦

台南頭前溪暴漲！消防緊急撤離居民

五福廟中元普渡法會　6千5百盤供品瞬間秒殺

嘉義縣雨災明6校停班課、休園一覽

侯友宜南下台南林燕祝侯援會成立

國民黨嘉義市婦女青年後援會成立

桃園持續高風險場域監測巡查　防登革熱

高雄藥師給錯藥！害她「腦病變」　賠280萬免坐牢

台南市府提醒民眾勿進山區遠離水域河床

更多熱門

相關新聞

台東縣針對日本食品抽驗計4百餘件　皆符合規定

台東縣針對日本食品抽驗計4百餘件　皆符合規定

因應調整日本食品輸入管制措施及日本自今年8月24日將核廢水排入海洋，台東縣衛生局也加強執行日本食品產地標示查核及抽驗，針對各大賣場、超市、進口食品專賣店及日式料理餐廳等相關銷售通路之場所架上販售之水產品、蔬果、加工品等散裝包裝日本食品，加強查核是否依相關規範標示產地至都、道、府、縣，截至9月5日計查核60家、463件日本食品，並抽驗24件食品執行食品中放射性核種(碘-131、銫134、銫-137)檢驗，結果均符合規定。

台東113年公告土地現值及公告地價作業說明會

台東113年公告土地現值及公告地價作業說明會

青青草原遊客墜落深崖　海巡消防即刻救援

青青草原遊客墜落深崖　海巡消防即刻救援

負氣離家東漂　東警鷹眼尋獲失蹤男逛大街

負氣離家東漂　東警鷹眼尋獲失蹤男逛大街

饒慶鈴率市長等鞠躬感謝高雄完成救援

饒慶鈴率市長等鞠躬感謝高雄完成救援

關鍵字：

失智症VR台東

讀者迴響

熱門新聞

百萬網紅夫妻宣布停更哭了！美女妻「潰堤送急診」

即／停業3年開張半年破產　台中牛排館負責人欠薪神隱

「世界第一美」現蹤信義區街頭！

快訊／遊艇大亨涉性侵遭通緝　見警圍捕竟拔槍

植物人遭男護士性侵產子　驚恐畫面首曝

百萬YouTuber宣布停更：不想讓YT綁著我了

小鬼黃鴻升「遺作晚了6年」終於要上映！

即／嘉義暴雨釀2死！男女疑活活淹死

iOS 17正式版要來了　3款iPhone將無法更新

快訊／美國隊長結婚了！克里斯伊凡娶小16歲辣妻

學生妹右手掛「737萬名錶」全跪了！

無毒教母「3不吃海鮮」原則曝！吃鮭魚1動作重金屬少40%

今晨18.8℃！3縣市大雨　下波變天時間曝

2023年Netflix韓劇「全球收視排行」公開！

iPhone 15周三發表！　手機重量、尺寸搶先曝光

更多

最夯影音

更多
90歲嬤賣鮮花養93歲尪　1人扛家：賺錢才有飯吃

90歲嬤賣鮮花養93歲尪　1人扛家：賺錢才有飯吃
Ella.TANK「隔10年再見」開唱《三國戀》　遭問「去哪了」他曝陰影：對舞台感到恐懼

Ella.TANK「隔10年再見」開唱《三國戀》　遭問「去哪了」他曝陰影：對舞台感到恐懼

基泰「1坪換1坪」 引受災戶不滿　總座：如此負責卻被說趁火打劫

基泰「1坪換1坪」 引受災戶不滿　總座：如此負責卻被說趁火打劫

休旅車三寶「擋救護車」　臨停國道內側！下車被譙

休旅車三寶「擋救護車」　臨停國道內側！下車被譙

基泰總經理哭了！拿手帕拭淚　否認神隱：要先解決主角問題

基泰總經理哭了！拿手帕拭淚　否認神隱：要先解決主角問題

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面