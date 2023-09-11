陸委會、策進會舉辦「台港澳學生職涯啟航培訓營」

▲「台港澳學生職涯啟航培訓營」。（圖／台港經濟文化合作策進會）



記者蔡紹堅／台北報導

為配合政策及強化產業競爭力、填補我國人力缺口，大陸委員會與台港經濟文化合作策進會於9月11日起舉辦四梯次「台港澳學生職涯啟航培訓營」活動，甄選80位具有發展潛力的台灣與港澳學員參加，希與國內新興企業團隊共同合作，創造實習及媒合機會，培育產業所需人才，為台灣勞動力市場增添動能。

陸委會港澳蒙藏處長、策進會秘書長盧長水在開幕致詞時指出，台灣與港澳地理位置及語言文化相近，高教環境優良，學風自由，一直是港澳學生海外升學的選擇之一，歷屆校友在各行業領域皆有卓越成就，例如廣達集團的林百里董事長、香港建築及機械工程公司其士集團創辦人周亦卿等，都是曾經留學台灣的香港知名企業家。

盧長水表示，來自香港及澳門的同學具有海外的成長經驗及國際化優勢，接受我高等教育培育，並經過台灣多元價值的洗禮，對我有深厚情感認同，成為許多企業的愛用人才。政府近年也推出許多友善措施，包括增加留台工作評點制名額、增列留台就業的尋職期及修讀碩博士可折抵居留期間等，鼓勵港澳同學畢業留台發展，深耕台灣。

盧長水提到，111年在台港澳學生總計有1萬1,189人，佔僑外生及港澳生人數近四成，近年畢業留台發展人數持續增加，最近一年運用評點制留台率已達67.7%，已成為台灣產業多元發展的重要新血。

策進會表示，為協助有意留台發展的港澳學生提早做好銜接就業相關規劃，陸委會與策進會去年首度舉辦「港澳學生職涯啟航培訓營」活動，成功媒合就業及實習，成效良好。

策進會說，今年參酌國內產業人才需求情形，規劃以餐旅服務、金融服務、資訊科技、營建管理為主題，邀請相關產業最具專業性的講師進行產業沙龍，並透過參訪嘖嘖募資、Vpon威朋大數據、研華科技、自然洋行等，了解新興企業團隊的經營模式與思維。

策進會還說，今年也特別增加台灣學員的名額，期盼台灣與港澳學員藉由培訓課程相互學習，共同成長與提升，為台灣勞動力市場發掘人才，增添動能。