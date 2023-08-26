「兩岸觀光形同陌路」　台業者怒批：「對等」讓我們苟延殘喘！

▲高雄夜市不再有陸客榮景。（圖／記者陳建宇攝）

記者任以芳／北京-台北報導

針對台灣方面「有條件」開放陸客團，大陸國台辦昨25日痛批是「民進黨自己在畫餅，規劃是『名放實擋』。」 台灣資深團觀光旅行業者接受《東森新媒體ETtoday》訪問也痛批，陸團赴台日限2千人就是設下障礙，所有旅遊業者最理解的是，「蔡政府號稱是自由民主的國家，為何台灣團赴陸也日限2千人，民眾出境要如何申報控管？其他國家都沒有這樣措施，竟然發生在台灣，讓人感到不可思議。」

陸委會24日宣布鬆綁陸客團赴台日限2千人，金門、馬祖、澎湖旅行之人數另計。我方組團赴陸，依「對等」原則，初期也是日限2千人，附加條件還有「自宣布之日起，以1個月為準備期，並視陸方回應，再確定實施日期。」

相隔一天，大陸國台辦把球又丟回陸委會，一切是民進黨自己「畫餅」，「名放寬擋」的「規劃」創下兩岸交流史上3項不光彩紀錄，「一是對台灣民眾來大陸團隊遊的限控前所未有；二是對台灣旅遊行業的管制前所未有；三是對台灣企業邀請大陸人員赴台從事會展和商務交流的限制前所未有。」為了阻擋兩岸正常交流煞費苦心，絞盡腦汁，荒謬絕倫，不得人心。

▲台灣海峽兩岸旅行發展協會理事長姚大光。（圖／記者屠惠剛攝）

等待半年多，台灣鬆綁陸客團卻附帶條件，擔任旅行業全聯會12年理事長、現任台灣海峽兩岸旅行交流協會理事長姚大光接受《東森新媒體ETtoday》訪問諷刺地表示，「兩岸觀光已經形同陌路，有開總比沒開好，繼續『對等』只是讓觀光業者苟延殘喘，繼續等待。」

姚大光痛批，自從1987年兩岸開放探親，台灣從來沒有限制國民赴陸人數，如今為了「對等」原則，組團去大陸竟然日限2千，實在離譜，台灣大約有近3500家旅行社，至少有一半業者做大陸團生意，等於讓業者去搶破頭。

談到台灣與大陸講求「對等」，他進一步說，「這就更離譜了！國安局、交通部、陸委會認為開了觀光，萬一陸客不來，一天損失2千人的外匯，你相信嗎？我們政府的思維竟然是這樣？不可思議！」

「疫情之前，台灣平均一年去日本600萬人，日本來台灣觀光是200萬人。」姚大光反問，「依照政府的思維，請問我們要不要控管國人去日本的人數？大陸文旅部部長5月份都表示歡迎台灣團，我們卻自己設下限制。」

▲台灣國際觀光救援服務協會理事長。（圖／記者蔡玟君攝）

旅遊業資歷50年，曾任14年「中華民國旅行商業同業公會全國聯合會」秘書長，也曾任「國家政策研究基金會」顧問、新北市政府觀光發展諮詢委員的許高慶接受《東森新媒體ETtoday》訪問也痛批，「政府根本沒有要開放的意思，只是受到旅行業巨大的壓力才宣布鬆綁政策，如今暑假都過了，現在才開放更沒有實質意義，只是急救章，毫無誠意。」

許高慶也說，「看到政府釋出鬆綁陸客團政策，我直搖頭，看似有小善意，實際就是設下障礙。對於陸客團日限2千人，考量台灣要發出入境許可證，勉強能理解這個規劃，說到底還是『政治考量』。」

「我不能理解為何台灣團赴陸人數也受限？」許高慶氣憤的說，「台灣組團去大陸都是拿台胞証，不需要申請入境証，方便很多，反倒是我們要控管人數，請問如何申請、如何登記控管？還要一個月準備期，徒增觀光局的業務量，沒事找事做，其他國家都沒有限制國人旅行自由，台灣還號稱是自由民住的國家？」

開放國人赴大陸旅遊的措施「受限」，許高慶說，「放不放是我們政府自己把控，為何要限制國人的旅遊權，更離譜的是，還要等對岸的回應，才允許陸客可以來台觀光。」

許高慶繼續痛批，「蔡政府推出『觀宏專案」獎勵東南亞優質國家來觀光，同時對東南亞多個國家開放免簽證。但是泰國、越南對台還是要求簽證，這是對等嗎？你不要求東南亞，要求大陸對等？』

▲台灣觀光業者等了半年，等來「限制」國人的旅遊權。（示意圖／記者李宜秦攝）

依照陸委會提出的規劃，恢復兩岸團客雙向旅遊、第三地大陸人士來台觀光，並放寬陸籍人士來台商務交流等，目前看來只有開放商務簽點誠意，根據陸方最新回應也不甩台灣提出的規劃，直接把球丟回陸委會，觀光業者還要要等多久，恐怕已經忍無可忍。

台灣政府講求「對等」原則，從疫情開始，陸方除了要求全世界入境配合防疫措施，包括對台灣沒有任何限制。但台灣對待大陸，再對照歐美與其他各國卻是處處「雙標」。如今疫情結束，政府「防疫至上」的理由不存在，從開放小三通到組團赴陸旅遊，都是在擠牙膏，放的不情不願，原因還是「對等」原則。

回顧陸客對台觀光經濟貢獻，馬政府開放大三通後，陸客曾是佔來台旅客人數最大宗，超過日韓。2015年創下418萬人次的最高峰，2016年政黨輪替後，赴台人數直落，疫情之前2018年、2019年顯示一年平均還有220萬人上下，疫情之後是零，取決兩岸緊張關係。

但國際觀光從沒有「對等」，國際觀光就是最好的國際貿易，有觀光一定就有消費，關鍵在於「到底要不要賺錢？」疫情之後，大陸頻頻向其他國家招手，號稱我方盟友的美國也對大陸釋出旅遊善意。回頭看兩岸觀光已陷入死胡同，台灣還要堅守到何時？拉著觀光產業一起「對等」，想想都毛骨悚然。