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大陸 大陸焦點 特派現場

陸委會限放陸客團　國台辦：名放實擋！創兩岸交流史不光彩3紀錄

▲▼ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮（2022.9.28） 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

陸委會發言人詹志宏昨24日公布恢復兩岸團體旅遊新規劃，自宣布之日起，以1個月為準備期，視陸方有所積極回應。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（25）日最新回應痛批陸委會的規劃是民將黨自己在畫餅，名為放寬實際上對兩岸交流更加巖苛。她舉例痛批這樣的「規劃」創下兩岸交流史上3項不光彩紀錄，為了阻擋兩岸正常交流煞費苦心，絞盡腦汁，荒謬絕倫，不得人心。

朱鳳蓮指出，台灣陸委會日前發佈關於兩岸旅遊和交流事宜的所謂「規劃」。這個「規劃」沒有明確的實施日期，名為「恢復」實則拒不解禁，名為「放寬」實則對兩岸交流施加更嚴苛的限制，完全是民進黨當局自已在「畫餅」。

朱鳳蓮表示，這個所謂「規劃」在兩岸交流史上創下三個不光彩的紀錄，「一是對台灣民眾來大陸團隊游的限控前所未有；二是對台灣旅遊行業的管制前所未有；三是對台灣企業邀請大陸人員赴台從事會展和商務交流的限制前所未有。」

朱鳳蓮說，在兩岸旅遊領域，我們對台灣同胞來大陸旅遊始終敞開大門，熱忱歡迎，從來都沒有人數上限。新冠疫情前，台灣民眾來大陸交流和旅遊每年多達數百萬人次。民進黨當局現在竟然要以所謂「對等原則」控制兩岸旅遊人數，並要求台灣的旅遊公協會建立赴大陸旅遊人次調控機制，這種荒謬的管控限制措施令人匪夷所思。

朱鳳蓮表示，「人們不禁要問，自從台灣地區1987年解除『戒嚴』後，30多年來台灣民眾來大陸旅遊從未有障礙，民進黨當局現在為什麼那麼怕台灣民眾來大陸?是否要讓台灣回到『戒嚴』狀態?」

朱鳳蓮痛批，「民進黨當局把台灣民眾來大陸團隊游與大陸居民赴台團隊游掛鈎，以所謂「對等原則」為藉口，企圖為自己禁止台灣民眾來大陸團隊游『甩鍋』卸貴，完全是徒勞的。」

朱鳳蓮強調，在兩岸經貿交流領域，大陸方面始終鼓勵支持兩岸相關業界開展多種形式的交流合作，大陸企業不分大小、類別，都可以隨時邀請台灣業者前來交流和治商合作，人數和停留時間均沒有限制。

▲▼台北夏季旅展大陸展區。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲今年台北夏季旅展大陸展區。（圖／記者蔡紹堅攝）

朱鳳蓮指出，民進黨當局的「規劃」對台企參展攤位面積的規定精到平方米，對大陸人員在台停留限制時間精確到以1天計，對台企邀請大陸人員赴台商務研習，以其年度營業額分為三六九等，逐級確定邀請名額限制指標，對台灣企業和大陸赴台人員限制之嚴苛、規限之細密，令人瞠目，分明是拒人千里，名「放」實「擋」，民進黨當局為阻擋限制兩岸正常交流煞費苦心，絞盡腦汁，荒謬絕倫，不得人心。

最後，朱鳳蓮說，「要和平、要發展、要交流、要合作」是台灣廣大民眾的共同願望和心聲。民進黨以所謂「規劃」企圖瞞天過海，掩蓋其阻擋台灣各界與大陸交流交往的真實面目，相信台灣同胞都看得很清楚，不會被蒙蔽受騙。希望兩岸同胞共同努力，推動兩岸關係重回和平發展的正確軌道，真正實現兩岸旅遊和雙交流的正常化、常態化。
 

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