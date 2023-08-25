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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陸委會「規劃」陸客團來台　賴香伶批「空話」：操作選舉話題

▲▼賴香伶、張其祿25日主持民眾黨團記者會。（圖／記者蘇晏男攝）

▲賴香伶、張其祿25日出席民眾黨團記者會。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

陸委會昨宣布9月1日起恢復旅居及留學第三地陸籍人士得申請許可來台觀光、8月28日起恢復陸籍人士申請來台從事短期商務活動交流的參展及觀展、商務研習（含受訓），另規劃陸籍團客來台，準備期1個月，將視陸方回應再確定實施日期。對此，民眾黨立法院黨團副總召賴香伶今（25日）表示，一個月內大陸沒有回應，請問下一步是什麼？如果沒有，陸委會就只是說嘴、開政治支票，用空話迴避作為陸委會角色。

民眾黨立法院黨團25日舉行「蔡政府推動零廢棄 垃圾山問題怎麼解？」，賴香伶與黨團幹事長張其祿出席，媒體詢問黨團對上述陸委會政策的看法。賴香伶說，應該是大陸8月10開放的國家沒台灣，所以陸委會化被動為主動，看對方是不是一個月內能回應，

賴香伶說，她相信還是操作一個選舉上面的話題，沒有真正考慮到台灣觀光旅遊業蕭條，目前各個地方的商業活動蕭條，跟觀光客目前還沒辦法帶來商業活動能量有關。在客觀的兩岸情勢下，大陸沒開放台灣，而現實上面，我國商業發展上，特別是小型商業性規劃裡，一定要靠觀光人潮，自己國內國旅未有相當能量，所以全世界觀光客是我國招攬的目標

賴香伶認為，所以此時此刻，以陸委會的角色跟提出方案，若一個月內大陸沒有回應，請問陸委會下一步是什麼？是操作政治性話題，還是有準備其他管道，提振經濟跟商業活動，特別是觀光旅行？如果沒有，陸委會就只是說嘴，沒有實質上對經濟議題有所作，開政治支票，用空話來迴避作為陸委會角色。

賴香伶還說，過去有太多議題，陸委會是「噤聲部」，這時候跳出來，「你是怎麼樣，你現在是要刷存在感？」信這議題在立法院開議後，民眾黨團會強烈監督。

張其祿則說，要呼籲大陸方要「打開」，大開大闔讓陸客來台，何必這麼害怕？台灣方面，現在2000人很有設限，開多一點也沒有關係，交流沒有壞事，且業者有急迫需要，希望有更多觀光客源。

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