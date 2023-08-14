罕見 ！澎湖牡蠣產出0.9公分珍珠　業者決定當傳家寶

記者陳洋／澎湖報導

澎湖受到杜蘇芮颱風重創，海上箱網及牡蠣養殖業者損失慘重！連日來牡蠣業者搶收殘餘的牡蠣，通梁養殖業者竟在挖掘牡蠣肉時，竟然發現1顆珍珠，達0.9公分，從業30餘年來首次發現。

▲澎湖牡蠣業者在牡蠣殼內發現的天然珍珠。（圖／通梁養殖業者提供）

通梁養殖業者表示，人生第一次看到這麽大的蠔哥「結石」！雖然牡蠣的珍珠層比不上黑蝶貝，但要看到這麽大，又是天然珠實屬難得！業者養殖牡蠣30餘年，雖然知道牡蠣也會有珍珠，但多是小砂子，根本肉眼無法分辨出來。

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此次發現的牡蠣殼珍珠，相當渾圓，白色中帶點粉紅，達0.9公分，是工人們在割取牡蠣肉時意外發現，由於以往澎湖曾在木瓜螺中發現天然珍珠，牡蠣鮮少聽聞，雖然美國有人專門飼養牡蠣珍珠，但台灣與澎湖很少有人發現過，因此業者視若珍寶，決定收藏成為傳家之寶。

▲澎湖牡蠣業者在牡蠣殼內發現的天然珍珠。（圖／通梁養殖業者提供）

根據文獻記載，珍珠又名真珠（日文）或蚌珠，它的主要化學成分是碳酸鈣（CaCO3），是一種得自蛤蚌、牡蠣類等軟體動物貝殼的晶體。當蛤蚌的外套和甲殼受傷時，蛤蚌會分泌碳酸鈣去彌合傷口，由於存在著質核，碳酸鈣會長成晶體，而這一層層的碳酸鈣晶體薄膜就形成了漂亮的珍珠，天然珠相當難得，因此價值都不菲。