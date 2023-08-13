幼兒園讓小朋友「吃生蠔、螃蟹」！家長一聽餐費瘋了：我也要報名

▲榮興幼兒園小朋友吃海鮮大餐，食材相當豐富。（圖／翻攝抖音／榮興幼兒園工作者）



記者柯振中／綜合報導

綜合陸媒報導，這間位在黑龍江寧安的榮興幼兒園近日在網路上十分有人氣，原因是伙食相當浮誇，不但能夠吃到鮪魚、生蠔、鰻魚、大螃蟹等高級食材，就連水果、甜點也毫不吝嗇，有精心製作的草莓藍莓蛋糕，還能吃到大顆哈密瓜，絕對能夠滿足孩童成長所需的營養。

孟姓園長對此表示，幼兒園內每個月的管理費為500元（人民幣，下同，約新台幣2,204元），餐費則是22天352元（約新台幣1,552元），換算下來等於每天16元（約新台幣70元），每個月的收費總額為852元（約新台幣3,756元）。

▲▼幼兒園小朋友在園內吃的食物種類相當豐富，讓許多網友想要報名就讀。（圖／翻攝抖音／榮興幼兒園工作者）

至於這筆每天16元的餐費包含哪些餐點？孟姓園長表示，小朋友每天在園內吃3次飯、1次甜點，這些全部包含在餐費裡面。

孟姓園長還說，他們2015年拿到幼兒園開設執照，今年一共有12個班，不過有4個班的小朋友已經畢業，目前還有8個班級的小朋友在學。

離譜的食材、低廉的價格在網路上曝光後，不少網友們為之瘋狂，不斷留言狂刷，「這小朋友吃了不行吧？腸胃受不了，我來吃好了」、「這伙食也太好了吧」、「能不能去報名吃飯？或者我去做保育員」、「這就是我想要的，支持！」

不過，也有許多人提出質疑，小朋友不會處理魚刺、螃蟹殼等物，又怎麼可能有辦法吃到這些東西，炒作的成分居多。對此，則有當地人出面回應，位在東北的公立幼兒園的伙食確實比較豐盛，且只要當天餐點有魚、蝦等海鮮時，每個班都會有老師支援挑刺、剝殼，不必用惡意來猜測。