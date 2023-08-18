不明魚類襲擊遊客！15艘船拉1.8公里大網揪元兇　僅撈到螃蟹和幾條魚

記者魏有德／綜合報導

廣西北海僑港浴場16日發生遊客被不明魚類咬傷的意外事件，該遊客大腿處出現巨大咬痕，緊急送醫處理。對於是何種魚類如此兇殘，外界眾說紛紜，而當地相關部門昨（17）日起組織漁船撈捕，今（18）日更是編組15艘漁船拉起1.8公里的漁網要揪出「元兇」。

▲遊客被不明魚類襲擊留下的傷口。（圖／翻攝微博）

《新京報》報導，8月18日，廣西北海僑港浴場咬傷遊客的不明魚類打撈排查工作持續進行中。參與捕撈人員稱，網傳疑似不明魚類捕撈上岸畫面不實，17日收網未發現異常，「只捕撈上來了幾個螃蟹和小魚，海域範圍很大，且不清楚不明物種的特徵，現在像大海撈針，捕撈難度較大。」

該名捕撈人員表示，18日捕撈範圍擴大，共15艘漁船參與排查，靠近海灘的5艘漁船，每艘下3張網全力捕撈。

▲有科學博主認為有可能是紫紅笛鯛造成的圓形傷口。（圖／翻攝微博）

據了解，數名遊客16日在北海僑港海水浴場遊玩時，遭不明魚類襲擊，受傷部位多為皮肉傷，且分布在大腿及腳踝處。對於是何種魚類攻擊遊客？外界興起諸多猜測。

大陸知名科學博主胡愷認為，他傾向是紫紅笛鯛之類的大型笛鯛所為，「傷者的傷口上有單個的動物牙齒印，牙齒的間距很大，明顯不是鯊魚。紫紅笛鯛的嘴部形狀能咬出圓形傷口，頜骨前有幾顆大且鋒利的、犬齒狀的牙齒，有可能留下間距較大、傷口較深的穿刺傷。」

廣西中醫藥大學海洋藥物研究院博士劉昕明分析，曾聽說在斜陽島有潛水員被海狼魚咬過，牠的嘴比較大，出現單獨一個的就會咬人，「就現在（網友熱議）的3種可能性，從個人角度來看海狼魚的可能性比較大。」