獨／基泰大直崩塌原因曝　未設加勁板H鋼樑「支撐系統全毀」

▲經專業工程人員到場勘查，發現基泰大直建案地下室並未打入加勁板，也無額外補強措施，造成地下室連續壁崩塌變形，潰縮達4-5米造成鄰近公寓坍塌。（圖／翻攝畫面，下同）

記者張君豪／台北報導

北市「基泰大直」建案施工不慎造成周圍民宅崩塌，董事長陳世銘10日出面，數次鞠躬道歉後，也宣布辭去董事長一職。而此次25戶重建估算成本約2.475億元，造成民宅傾斜的原因是，「南側民宅連續壁開挖面以下，因超乎原預期情況！」建商緊急派專業工程人員到場勘災，確認營造商施作地下室工程時，未打入鋼板穩定地下室結構導致發生應力後形變，進而造成連續壁潰縮坍塌，造成建案周遭路面潰縮達4-5米，連帶造成鄰近公寓塌陷。

建商基泰評估，25戶經估算成本約2.475億元，這次民宅公寓下沉意外，是營造廠施工不慎而導致鄰近住戶下沉：「南側民宅連續壁開挖面以下，因超乎原預期情況，而外面軟弱泥土往內擠壓，導致連續壁突然崩潰，此為鄰房5樓變4樓的初判原因。之後1樓陷落後，基地中間樁因而往上擠升，而導致內部H型鋼支撐潰陷」。

關鍵建商、營造商的內部工程評估也顯示，營造包商施工方法有明顯錯誤，包含把錯誤把油壓機放在所架設地基鋼梁三角支撐處，形成一個「固定狀態」，但實際上油壓機無法支撐工地加壓、退壓實的額外應力「必定會產生形變破壞」，另外，支撐地下室開挖鋼梁的回填部分並未打入俗稱「加勁板」的加壓鋼板，才會導致地下室鋼樑三角支撐結構潰縮，意外現場原本筆直方正的建案直接潰縮達4-5米，連帶造成鄰近公寓下沉，明顯營造商施工有問題。



專業監工事後到場評估認定，「建案地下室，連續壁貫入深度不足，加上外部土壤內擠導致中間柱隆起，加上地下室未打鋼板支撐，導致整個建案支撐系統破壞。」

儘管營造商直接灌漿試圖穩住地基，但該案基地等同毀壞，根據建築法規所取得建照也得直接作廢，後續有待建商與營造商與受災住戶取得共識後再重新開發。



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