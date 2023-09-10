民調墊底拚連署？　郭台銘稱逛夜市半小時只走20m：就是主流民意

▲郭台銘赴天母棒球場看U18青棒冠軍賽。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

美麗島電子報公布最新總統大選民調，如果是民進黨總統參選人賴清德、國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選柯文哲及鴻海集團創辦人郭台銘四人參戰，結果顯示，賴清德以39.1%的支持率穩居第一、侯友宜19.6%第二、柯文哲16.1%第三，郭台銘則以8.1%慘底。郭台銘今（10）日受訪舉自己近期都在逛夜市為例，進場半小時走不到20公尺，受民眾單商熱烈歡迎，這些是真正的主流民意。

根據《美麗島電子報》第35波「三腳督」民調顯示，賴清德仍舊獲得最高支持度，拿下39.7%支持率，而侯友宜繼第33波民調超車民眾黨候選人柯文哲後，第35波民調持續領先柯，拿下20.2%位居第二；改看「四腳督」民調，賴清德依舊拿下39.1%維持第一，侯友宜同樣以19.6%拿下第二，領先柯文哲的16.1%，剛宣布參選的郭台銘敬陪末座，僅拿下8.1%支持率。

郭台銘今日下午赴天母棒球場看U18青棒冠軍賽，會前受訪被問到民調慘墊底要如何衝連署？郭台銘說，這幾天自己跑夜市，也對很多久等的媒體抱歉，因為進場半小時走不到20公尺，受到民眾攤商的熱烈歡迎，這些是真正的主流民意。

郭台銘說，這些民眾攤商不是集結而來的，都是週末在逛夜市碰到自己然後主動要求合照，因此光是照相就照了一個多小時，造成媒體晚點採訪很抱歉，之後會改善這個現象；郭台銘也強調，每個人都是爭取的連署對象，每個地方都會設立連署站。