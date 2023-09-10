　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民調墊底拚連署？　郭台銘稱逛夜市半小時只走20m：就是主流民意

▲郭台銘赴天母棒球場看U18青棒冠軍賽。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲郭台銘赴天母棒球場看U18青棒冠軍賽。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

美麗島電子報公布最新總統大選民調，如果是民進黨總統參選人賴清德、國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選柯文哲及鴻海集團創辦人郭台銘四人參戰，結果顯示，賴清德以39.1%的支持率穩居第一、侯友宜19.6%第二、柯文哲16.1%第三，郭台銘則以8.1%慘底。郭台銘今（10）日受訪舉自己近期都在逛夜市為例，進場半小時走不到20公尺，受民眾單商熱烈歡迎，這些是真正的主流民意。

根據《美麗島電子報》第35波「三腳督」民調顯示，賴清德仍舊獲得最高支持度，拿下39.7%支持率，而侯友宜繼第33波民調超車民眾黨候選人柯文哲後，第35波民調持續領先柯，拿下20.2%位居第二；改看「四腳督」民調，賴清德依舊拿下39.1%維持第一，侯友宜同樣以19.6%拿下第二，領先柯文哲的16.1%，剛宣布參選的郭台銘敬陪末座，僅拿下8.1%支持率。

郭台銘今日下午赴天母棒球場看U18青棒冠軍賽，會前受訪被問到民調慘墊底要如何衝連署？郭台銘說，這幾天自己跑夜市，也對很多久等的媒體抱歉，因為進場半小時走不到20公尺，受到民眾攤商的熱烈歡迎，這些是真正的主流民意。

郭台銘說，這些民眾攤商不是集結而來的，都是週末在逛夜市碰到自己然後主動要求合照，因此光是照相就照了一個多小時，造成媒體晚點採訪很抱歉，之後會改善這個現象；郭台銘也強調，每個人都是爭取的連署對象，每個地方都會設立連署站。

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
三上悠亞劈腿被抓包！「偷吃2傑尼斯男偶像」內幕曝光
快訊／「大雷雨」狂炸連3響國家警報！　3縣市淹水一級警戒
快訊／U18個人獎、明星球員名單出爐　張趙紘「雙冠王」
雷雨轟2地！10縣市豪大雨特報　雨一路下到明晨
快訊／基泰董事長辭職快閃　蔣萬安怒發聲
獨／基泰大直崩塌原因曝！　「支撐系統全毀」
快訊／3大技師鑑定出爐　李四川：大直坍塌雙號住戶今晚可回家
懷胎5月羞認「還在壞壞」祖雄不放過她！　佳娜上圍激增

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／再對基泰出手！與25受災住戶逐一討論　蔣萬安：明提第二波假扣押

遭美智庫指勝選對美利益「最危險」　郭台銘反批：標題下太重

快訊／基泰董事長辭職快閃　蔣萬安怒批：說要負責卻「5分鐘一走了之」

民調墊底拚連署？　郭台銘稱逛夜市半小時只走20m：就是主流民意

快訊／3大技師公會鑑定出爐　李四川：大直坍塌案雙號住戶「今晚可回家」

大直樓塌居民無家可歸　北市曝40戶南港中繼住宅內部照

大直民宅坍塌！侯友宜提建築4主張　嚴懲不良建商、可列黑名單

大直受災戶憂提假扣押「擔保金過高」　蔣萬安喊放心：北市府代墊！

藍白隨時都可談！柯文哲酸名嘴：都打柯、忽視侯

遇大直民宅倒塌「躲起來」？　徐巧芯拿證據：側翼想怎麼抹都沒用

周曉涵代言9年笑：俗擱大碗！　認過主動的年紀「怕丟臉XD」

尪聽新生兒奶瓶要買8支？　打給媽求證：我只買1支XD

兩隻和尚鸚鵡隔牆叫囂！　凱克被包圍嚇到雙腿開開

王力宏重返小巨蛋喊回家了！　嘆「做過什麼看新聞才知道」

台北大直民宅塌陷！3辣妹發百份麵包送暖

可愛爆擊！漫威「最Ｑ萌英雄回歸」　《我是格魯特2》一句台詞跑遍宇宙搗蛋

酒駕撞網紅「車頭叼重機」狂冒白煙...沿路肇逃遭逮

嘉義2外包維修員卡電塔上！　1人疑觸電「掛8米」送醫不治

王力宏走下台粉絲暴動了！　《公轉自轉》《愛的就是你》回憶殺

高雄超浮誇「龍蝦堡」爆紅　日賣百份！老闆：像中樂透

快訊／再對基泰出手！與25受災住戶逐一討論　蔣萬安：明提第二波假扣押

遭美智庫指勝選對美利益「最危險」　郭台銘反批：標題下太重

快訊／基泰董事長辭職快閃　蔣萬安怒批：說要負責卻「5分鐘一走了之」

民調墊底拚連署？　郭台銘稱逛夜市半小時只走20m：就是主流民意

快訊／3大技師公會鑑定出爐　李四川：大直坍塌案雙號住戶「今晚可回家」

大直樓塌居民無家可歸　北市曝40戶南港中繼住宅內部照

大直民宅坍塌！侯友宜提建築4主張　嚴懲不良建商、可列黑名單

大直受災戶憂提假扣押「擔保金過高」　蔣萬安喊放心：北市府代墊！

藍白隨時都可談！柯文哲酸名嘴：都打柯、忽視侯

遇大直民宅倒塌「躲起來」？　徐巧芯拿證據：側翼想怎麼抹都沒用

辭職非口頭說說　基泰重訊：新任董事長待後續公告

謝忻預告旅居歐洲2個月！　挑戰「世界六大馬」激動曝心聲

台南情侶欠租多月臥室亡　警消破門…客廳2狗秒衝到遺體旁陪伴

U18冠軍戰／守備失誤掉分　中華4局1比2日本

三上悠亞2個月前劈腿被抓包！「偷吃2傑尼斯男偶像」衝擊內幕曝光

樂天單局6分強攻　前5局7比5反超富邦

快訊／「大雷雨」狂炸連3響國家警報！　3縣市淹水一級警戒

U18／張趙紘打點、全壘打「雙冠王」　個人獎、明星球員名單出爐

快訊／再對基泰出手！與25受災住戶逐一討論　蔣萬安：明提第二波假扣押

去意堅決！基泰老董請辭　公司重訊確認

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

政治熱門新聞

快訊／基泰出現了！與北市府3共識　提撥1億救災、付3年租金協助住戶租房

快訊／受困3天以上！「阿花」找到了

陳怡君點名王鴻薇未到住戶協調會

基泰建設財務狀況曝光！銀行人士：應賠得起

快訊／基泰董事長辭職快閃　蔣萬安怒批：說要負責卻「5分鐘一走了之」

獨／揭密高虹安豪宅主人　去年底就買了

韓國瑜要出手了！　邱毅爆「願當在野桶箍」：關鍵還要一人同意

藍白合示範區遭突襲　支持者憂綠委躺著選

基泰大直建案有門神？李四川否認

王鴻薇遭嗆「不管基泰工安事件」　他揭重點轟：民進黨邏輯壞掉了

李四川：大直雙號住戶今晚可回家

快訊／坦言與楊志良已「悄悄分手」　郭台銘：但他永遠是我的朋友

大直樓塌居民無家可歸　北市曝40戶南港中繼住宅內部照

基泰大直建案有門神？　高嘉瑜爆「起造監造全是北市府關係戶」

更多熱門

相關新聞

大直民宅坍塌！侯友宜提建築4主張　嚴懲不良建商、可列黑名單

大直民宅坍塌！侯友宜提建築4主張　嚴懲不良建商、可列黑名單

台北市大直建案「基泰大直」施工不當，造成7棟民宅受損、傾斜，甚至附近道路、學校操場龜裂，緊急撤離安置逾400人。國民黨總統參選人侯友宜今（10）日提出與建築、建商有關的4個主張，其中包含特別監管曾有不良紀錄的新建個案、嚴管不良違規人員。侯友宜說，建築從設計到消防、從規劃到驗收，牽涉許多專業技術與工法，安居才能樂業，應嚴懲不良建商，不再讓民眾擔心。

柯文哲酸名嘴：都打柯、忽視侯　

柯文哲酸名嘴：都打柯、忽視侯　

美智庫稱郭勝選對利益「最危險」　 黃士修：他們不專精民主選舉

美智庫稱郭勝選對利益「最危險」　 黃士修：他們不專精民主選舉

桃園挺侯大會湧3千人　侯友宜讚鄉親很熱情：我褲子差點被拉下來

桃園挺侯大會湧3千人　侯友宜讚鄉親很熱情：我褲子差點被拉下來

柯文哲：請電視名嘴別忽視侯友宜

柯文哲：請電視名嘴別忽視侯友宜

關鍵字：

國民黨朱立倫郭台銘侯友宜2024

讀者迴響

熱門新聞

中原大學宿營「噁心隊呼」　她悔參加：很不舒服

天心尪「30罐最愛」全被海關沒收

倒數鬼門關！4生肖工作運超旺　屬馬「像是抽到上上籤」

藍心湄勸王力宏「不要再胡說八道」

「阿花」找到了！窩懷裡嚇壞了

快訊／秋涼！今晨低溫首跌破20℃　7縣市大雨

泥醉妹搭小黃　到家遭陌生男開門載走撿屍

尼克妹日本受性騷「遭警方吃案」！委任律師才知傻眼真相

摩洛哥強震820死　山區災情嚴重搜救難

即／強烈雷雨帶掃入台南！將有大雨、強陣風

無毒教母「3不吃海鮮」原則曝！吃鮭魚1動作重金屬少40%

女嬰打點滴瞬間心跳停止！母：護士誤注射氯化鉀

LINE驚見「1交疊貼圖」姿勢羞炸！全場買爆

快訊／基泰出現了！與北市府3共識　提撥1億救災、付3年租金協助住戶租房

學生妹右手掛「737萬名錶」全跪了！

更多

最夯影音

更多
周曉涵代言9年笑：俗擱大碗！　認過主動的年紀「怕丟臉XD」

周曉涵代言9年笑：俗擱大碗！　認過主動的年紀「怕丟臉XD」
尪聽新生兒奶瓶要買8支？　打給媽求證：我只買1支XD

尪聽新生兒奶瓶要買8支？　打給媽求證：我只買1支XD

兩隻和尚鸚鵡隔牆叫囂！　凱克被包圍嚇到雙腿開開

兩隻和尚鸚鵡隔牆叫囂！　凱克被包圍嚇到雙腿開開

王力宏重返小巨蛋喊回家了！　嘆「做過什麼看新聞才知道」

王力宏重返小巨蛋喊回家了！　嘆「做過什麼看新聞才知道」

台北大直民宅塌陷！3辣妹發百份麵包送暖

台北大直民宅塌陷！3辣妹發百份麵包送暖

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面