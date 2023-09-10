小吃店桌上擺「迴紋針」　外國人解惑了！網曝1隱藏用途

▲一名外籍人士在推特粉專表示，最近才知道這像迴紋針的東西真正的用途。（圖／翻攝自推特「Foreigners in Taiwan外國人在台灣」）



記者陳怡靜／綜合報導

台灣各式特色餐館林立，總是能讓外國人大開眼界。一名外籍人士好奇，小吃店的桌上幾乎擺有類似「迴紋針」的物品，一直以來都相當困惑，直到近期才搞懂用途為何。文章曝光後，隨即引發讚嘆，「太天才了！」也有人曝光1隱藏功能。

一名外國網友在推特「Foreigners in Taiwan外國人在台灣」貼出一張照片，同時也附上一段文字，寫下：「直到今天才了解這個外觀像是迴紋針的東西，是用來夾住固定免洗筷的塑膠袋，避免它飛走用的」。

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文章曝光後，臉書社團「割蘿蔔外電譯站 Global News For Taiwan」也隨即轉發，並以「台灣偉大發明」為註解，「下面好心人補充：底座還可以當開瓶器喔」。而這項物品的正確名稱則是「開瓶環保夾」。

▲也有網友大開眼界，現在才知道原來能當作開瓶器。（圖／翻攝自臉書「割蘿蔔外電譯站 Global News For Taiwan」）

底下也有許多網友留言，「一開始是尖刺狀，覺得很恐怖，還好後來都改成像迴紋針的」、「國外沒有嗎？」「其實是夾小費用的」、「我現在才知道底部可以當開瓶器」、「覺得這東西應該原本真的是拿來夾帳單的，只是後來被拿來夾免洗筷塑膠套」。

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