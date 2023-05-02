小吃店門口貼「英文告示」　全場細看嗨爆：原來是啪啪區

▲英文告示提醒「不要在這裡做愛」。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

記者朱祖儀／綜合報導

台灣邊境解封，不少地方為了迎接外國觀光客，會提供不同語言的告示或路標。近日一名網友去買早餐，發現店門口放了「英文告示」，原以為是為了體貼外國人的舉動，但仔細一看才發現，上面的字竟是警告「不要在這裡愛愛」。照片曝光後掀起討論，也讓不少人笑翻了。

原PO在臉書「路上觀察學院」分享一張照片，表示近日早上去買早餐，看到小吃店門口貼了一張英文的紙張，他一開始以為是外國人友好菜單，不過仔細一看卻發現，老闆在上面寫著「正在錄影中，請不要在這裡愛愛，否則我會報警處理」，讓他看了哭笑不得。

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文章曝光後掀起討論，不少人笑說「I will post YouTube，應該會比較害怕」、「是外國人友善沒錯啊」、「笑死，原來是啪啪區嗎」、「哈哈哈不可以色色喔」、「所以是之前這地方有外國人捉i（做愛）？」「You'll watch it on Pornhub，這句話比較有說服力」、「應該寫，我有架直播」。

▲先前高雄有英文路標指錯方面。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

除了小吃店的有趣告示之外，也有不少錯誤的路標引發討論。日前有網友去高雄中山大學，就發現一處路標上面，往市區與柴山方向的英文路標竟然寫反，網友笑說「這是外國人專用陷阱」、「其實是想促進觀光，外國人請繞一圈」。不過校方得知告示牌出錯後，指出因去年牌面污損重製，廠商施作後學校疏漏未核對標示方向造成民眾不便，目前已經修正。