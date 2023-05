小吃店門口貼「英文告示」　全場細看嗨爆：原來是啪啪區

▲英文告示提醒「不要在這裡做愛」。(圖/翻攝自Facebook/路上觀察學院)

記者朱祖儀/綜合報導

台灣邊境解封,不少地方為了迎接外國觀光客,會提供不同語言的告示或路標。近日一名網友去買早餐,發現店門口放了「英文告示」,原以為是為了體貼外國人的舉動,但仔細一看才發現,上面的字竟是警告「不要在這裡愛愛」。照片曝光後掀起討論,也讓不少人笑翻了。

原PO在臉書「路上觀察學院」分享一張照片,表示近日早上去買早餐,看到小吃店門口貼了一張英文的紙張,他一開始以為是外國人友好菜單,不過仔細一看卻發現,老闆在上面寫著「正在錄影中,請不要在這裡愛愛,否則我會報警處理」,讓他看了哭笑不得。

文章曝光後掀起討論,不少人笑說「I will post YouTube,應該會比較害怕」、「是外國人友善沒錯啊」、「笑死,原來是啪啪區嗎」、「哈哈哈不可以色色喔」、「所以是之前這地方有外國人捉i(做愛)?」「You'll watch it on Pornhub,這句話比較有說服力」、「應該寫,我有架直播」。

▲先前高雄有英文路標指錯方面。(圖/翻攝自Facebook/路上觀察學院)

除了小吃店的有趣告示之外,也有不少錯誤的路標引發討論。日前有網友去高雄中山大學,就發現一處路標上面,往市區與柴山方向的英文路標竟然寫反,網友笑說「這是外國人專用陷阱」、「其實是想促進觀光,外國人請繞一圈」。不過校方得知告示牌出錯後,指出因去年牌面污損重製,廠商施作後學校疏漏未核對標示方向造成民眾不便,目前已經修正。