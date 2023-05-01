新竹城隍廟小吃漲5元　甜不辣老闆1原因「堅持原價」！網心疼勸漲

▲網友勸老闆調整價格。（圖／翻攝自FB城隍廟口甜不辣）

記者施怡妏／綜合報導

原物料持續上漲，新竹市都城隍廟內的小吃街，廟口管委會近日貼出公告「5月1日起將全面調漲5元」，其中一間甜不辣攤販，老闆坦言前14個月都虧錢，掏老本過活，但捨不得顧客多花錢，不願調漲價格，堅持維持原價，不少網友心疼，紛紛勸老闆漲價，「你也要生活，相信大家都可以體諒的」。

「城隍廟口甜不辣」老闆曾發生過車禍，導致10隻手指截肢，為了能夠活下去，於是擺攤賺錢，上（5）月28日在臉書發文，近幾個月原物料上漲，前14個月都賠錢，「掏自己的老本存款付開支」，今年1、2月終於賺錢了，但原物料狂漲，3、4月的收入都被漲幅吃掉，「幾乎沒收入」。

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老闆坦言，看著所有店家都調漲價格，知道是為了生存，「但是…我實在捨不得大家多花錢，我還是決定暫時不調漲，再撐撐看，或許物料有止漲回跌的可能？希望如此！」

貼文曝光後，許多網友心疼，勸老闆調整價格，顧客都可以體諒，也會持續回訪，「老闆，講幾句不好聽的，你漲五塊十塊也不會影響到客人的生活，但你多賺的五塊十塊，卻可以幫助需要幫助的人，你現在這樣賣越多虧越多，搞得很像跟你買就在佔你便宜似的，客人想要的甜不辣是善的循環，你現在賣給客人的是罪惡感」。

本來堅持不漲價的老闆，看完該篇留言後表示，「彷如當頭棒喝！真的會是如此嗎？我再冷靜地想想」；另外，他也在尋找工作夥伴，因為孝順的日班員工要搬回南部照顧母親，「還請大家幫忙分享，是否有親友在找工作的，請於每日下午找工友面談」。