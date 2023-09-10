大直民宅坍塌！侯友宜提建築4主張　嚴懲不良建商、可列黑名單

▲基泰建設大直街94巷工安意外，鄰棟民宅地基下陷。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市大直建案「基泰大直」施工不當，造成7棟民宅受損、傾斜，甚至附近道路、學校操場龜裂，緊急撤離安置逾400人。國民黨總統參選人侯友宜今（10）日提出與建築、建商有關的4個主張，其中包含特別監管曾有不良紀錄的新建個案、嚴管不良違規人員。侯友宜說，建築從設計到消防、從規劃到驗收，牽涉許多專業技術與工法，安居才能樂業，應嚴懲不良建商，不再讓民眾擔心。

侯友宜透過臉書提出四個主張，其中包含「建立住宅興建的生產履歷」、「政府應實施房地產公開資訊」；他說，應讓購屋民眾清楚了解每一項主要材料的供應商和主要工項的施作廠商，建設公司過往所有建案履歷資料及重大事件，也應該一律公開透明。

關於「特別監管曾有不良紀錄的新建個案」，侯友宜指出，民間住宅興建工程，如軟弱地質深開挖、大跨徑構造、超高層建築、山坡地建築等，與民間專業建築師、技師等公會合作，應進行特別監督，並提高相關罰則，重罰違規建商，確保安全。

侯友宜也主張「嚴管不良違規人員」，過往曾發生重大公安事件的建商、建築師、技師、工地主任等，應納為政府採購案重要評鑑項目，必要時列黑名單，不得參與。

「家，是每一個人安身立命，也是動力的來源」，侯友宜強調，起個好厝，是專業與良心的工作，從從設計到消防、從規劃到驗收，牽涉許多專業，建商該謹慎以待，再小的環節都不能輕忽。