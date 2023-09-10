美加軍艦過台海　解放軍東部戰區：海空全程跟監警戒

第五屆海峽兩岸中山論壇中山大學分論壇昨9日在廣州舉行，兩岸和港澳的專家者約120多人參與。外界也關注，台灣明年選舉如果還是民進黨執政，是否衝擊兩岸？孫文學校校長張亞中受訪時指出，兩岸關係主導權不是兩岸，而是「美國掌握兩岸擦槍走火的權利」，未來只會繼續打「台灣牌」，全力遏制大陸沒有任何空隙。