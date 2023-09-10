美加軍艦過台海　解放軍東部戰區：海空全程跟監警戒

▲美國海軍「伯克級」驅逐艦強森號（USS Ralph Johnson，DDG-114）。（圖／翻攝自Facebook／USS Ralph Johnson - DDG 114）
記者鄭思楠／綜合報導
美國海軍第七艦隊宣布，美國海軍伯克級飛彈驅逐艦「拉爾夫．強森號」（Ralph Johnson DDG-114）與加拿大海軍哈利法克斯級巡防艦「渥太華號」（Ottawa FFH 341）於9日例行性通過台灣海峽，表明美國和盟友、合作夥伴對自由及開放印太地區的承諾。解放軍東部戰區9日晚間回應，組織海空兵力全程跟監警戒。
據《新華社》報導，解放軍東部戰區晚間發布，東部戰區新聞發言人就美加軍艦過航台灣海峽發表談話。
解放軍東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校表示，9月9日，美「強森」艦、加「渥太華號」艦過航台灣海峽並公開炒作。
施毅强調，中國人民解放軍東部戰區組織海空兵力全程跟監警戒，依法依規處置。戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。
前一次美加軍艦一同通過台海是今年6月3日，當時由美國海軍伯克級飛彈驅逐艦「鍾雲號」及加拿大皇家海軍哈利法克斯級巡防艦「蒙特婁號」由南向北行駛通過台灣海峽。
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